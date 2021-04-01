遥感监测显示：青海湖出现解冻迹象 并未开湖

图为青海湖湖面依旧封冻。赵海梅 摄 近期随着气温的升高，针对部分媒体称青海湖开湖，青海省气象科研所30日对外表示，据青海省气象科学研究所多源卫星监测显示，目前青海湖仅仅只是出现解冻迹象，并未开湖。 青海湖是中国最大的内陆高原咸水湖，是维系青藏高原东北部生态安全的重要水体，也是控制西部荒漠化向东蔓延的天然屏障。青海湖通常每年12月中旬开始进入封冻期，至次年4月中旬完全解冻，封冻期历时5个月左右。 青海气象科学研究所生态气象服务中心副主任祝存兄 介绍，遥感卫星监测显示，3月27日，青海湖三块石西部、鸟岛南部、海心山四周出现裂缝；3月29日，除上述地区湖体解冻范围进一步扩大外，泉吉河入口、沙岛湖、尕海大范围解冻。 图为青海湖湖面出现解冻迹象。赵海梅 摄 经过分析，2021年青海湖出现解冻迹象较上年提前17天，湖面解冻加快主要是近期环湖周边气温升高过快、极大风速增大所致，但总体仍未达到开始解冻期业务标准。 “另从青海湖周边气象站点气象资料分析表明，3月以来，青海湖周边平均气温、最高气温、地表温度较上年均偏高，极大风速偏大。由此可见，与上年相比，前期温度偏高、极大风速偏大是今年青海湖出现解冻迹…