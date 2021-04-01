拉萨两处冰川景点为旅客开放冰雪体验

图为2019年，普通民众体验攀登洛堆峰。资料图 赵朗 摄 记者30日从拉萨市当雄县获悉，自4月1日起，拉萨河谷1号冰川（廓琼岗日冰川）景区将全面开放，洛堆峰雪山攀登项目面向游客启动。 据悉，拉萨河谷1号冰川作为距离拉萨最近的冰川公园，自高速开通后，从拉萨出发2小时即可抵达，距游客常去的羊八井镇仅36公里，约45分钟即可抵达冰川海拔5500米处，是集巍峨冰川、地热温泉、广袤草甸于一体的自然生态体验区。洛堆峰海拔6010米，满足入门雪山攀登的所有条件，是登山者初试雪山探险的理想之地。 图为2019年，普通民众体验攀登洛堆峰。资料图 赵朗 摄 当雄县委副书记、县长其美次仁介绍，拉萨河谷1号冰川、洛堆峰雪山攀登项目的启动，充分结合国家乡村振兴战略，将乡村旅游、冰雪运动融入全域旅游体系，通过“新牧人计划”开展高山向导、高山协作等多个岗位培训计划，带动当地农牧民就业，振兴乡村产业。 项目分为参观和攀登体验，参观项目中，每个景点的团体票价为90元（人民币，下同）/人，散客票价为149元/人。攀登体验项目费用为8000元，参与体验的游客需进行2天到3天的适应性训练。采取专业向导和民众协作的方式为游客…