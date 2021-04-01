原题：服务保障博鳌亚洲论坛的海南亲历者说—— 海南打开了面向新世纪世界的窗口 特殊的日子，总是会留在人们的记忆深处，同它所发生的特殊景象一起构成时间长河中一个特殊的标识。 今年是博鳌亚洲论坛成立20周年。20年来，博鳌亚洲论坛已成为海南发展不可或缺的一部分，海南也从每一年的论坛年会中不断汲取澎湃发展新动力；20年来，一个日益开放、活跃的海南通过博鳌亚洲论坛被世界更多的地方所认知，海南打开了一扇面向新世纪世界的窗口。 在3月31日的“博鳌二十·海南讲述——博鳌亚洲论坛20年海南亲历者媒体见面会”上，与会嘉宾有负责论坛年会海南主题活动策划实施的，有负责博鳌地区硬件提升、美丽乡村项目建设的，也有在一线参与酒店、机场服务保障的工作人员，他们开怀畅谈，分享他们在服务保障论坛年会过程中的工作细节、突发事件以及心路历程。 机场是嘉宾往返论坛的第一站，也是最后一站。机场服务保障工作不仅对论坛而言十分重要，在一定程度上既是展示中国，也是展示海南形象的“门面”。海口美兰国际机场航务与运行管理部副总经理祝春枝还记得，2001年博鳌亚洲论坛成立之初，她们由于经验不足，专程去上海等地取经学习，组织编写了几百页厚…