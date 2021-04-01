跟着梁思成去“旅行”，品味古建筑之美 中国日报网

有人说，旅行是一个背包、几本书、一张车票和一颗潇洒的心；有人说，旅行是阅遍山河，在陌生的地方，发现久违的感动；也有人说，旅行是离开自己呆腻的地方，去看看别人呆腻的地方 那么旅行的意义究竟是什么？或许，每个人心里的答案不尽相同。著名建筑学家梁思成在《梁》一书中是这样描述的：旅途常像古怪的、拖长了的野餐，遇到滑稽而惨痛的麻烦时，既惶急无比，又乐不可支。 今天，中国青年报·中青在线联合酷我音乐共同打造的《榜样阅读》新一期节目上线，青年演员张云龙与青年配音演员赵爽一起分享由梁思成先生所著、林洙所编的作品《梁》。 时常，我们从文学典籍中读到某个古代遗迹的精妙景致，但满怀期望的千里朝拜只找到一堆荒墟，或许尚余零星瓦片和雕石柱础聊充慰藉。 旅途常像古怪的、拖长了的野餐，遇到滑稽而惨痛的麻烦时，既惶急无比，又乐不可支 《榜样阅读》节目现场，在幽暗的灯光下，青年演员张云龙颔首低眉、神情专注地诵读着《梁》中的精彩片段。简朴的语言、浑厚的音调，生动再现了梁思成先生在乡间探觅古代遗迹时的旅途感悟。 从1937年起，他和林徽因等人先后踏遍中国十五省二百多个县，测绘和拍摄二千多件唐、宋、辽、金、元、明、清各代保留…