携手中国妇女发展基金会，助力STEM女性教育

北京2021年4月1日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 奥的斯电梯公司（以下简称“奥的斯”）与中国妇女发展基金会（简称“中国妇基会”）宣布，奥的斯将赞助由中国妇基会发起的 “木兰成长计划”，为在科学、技术、工程和数学（简称“STEM”）领域表现优秀的中国女大学生提供奖学金，致力帮助青年女性铺设创业就业的良好基础，在社会中形成多元、平等精神的涟漪效应。

当下，STEM已成为发展卓越、就业前景良好的行业领域之一。然而，在STEM的领域，平等机会仍然有较大的改善空间，尤其提升女性开展事业的机会。据世界经济论坛发布的《2020年全球性别差距报告》显示，STEM仍为全球性别比例最失调、男性主导最明显的行业之一。据《全国科技工作者状况调查报告》，国内约33.3%的女性科技工作者反映不受重视，31.7%遭性别歧视：如得不到专业进修机会的比例远高于男性；女性在STEM领域的潜力未充分发掘，数量严重不足。

为此，奥的斯通过“木兰成长计划”设立奖学金，目标是提高女性在STEM领域的竞争力，助力国家科技创新型人才培养。作为捐赠方，奥的斯今年将为几所高校提供约30万元的奖学金，以直接奖励那些学业优秀、多才多艺的STEM专业女大学生。

奥的斯还关注学生的可持续发展，未来将为奖学金获得者开设实习及就业绿色通道，让她们学以致用，成长成为未来的女性管理人才。

中国妇女发展基金会秘书长张建岷表示：“科技发展需要女性，也亟需更多女性的加入，打破刻板印象、重塑大众认知。感谢奥的斯这样富有责任感的企业支持木兰成长计划，我们相信会有越来越多来自社会各阶层的女生将有机会接触、学习STEM，期待未来有更多的女性投身科技行业，为科技强国贡献‘她力量’。”

奥的斯中国总裁郑培明表示：“奥的斯致力于将多元共融的企业文化推广到业务与社区中，积极支持STEM教育发展，并通过与中国妇基会等权威机构的合作，帮助有需要的女性在学业和职业中发挥潜能，发展前途更缤纷多彩，对企业和社会作出贡献。”

千里之行始于足下，多元共融是奥的斯核心企业文化之一。2020年7月，奥的斯成为业内首家加入Paradigm for Parity®的公司，并且订立目标，到2030年实现100%高层性别均等。此外，奥的斯还将持续着眼于社区，积极参与“致力改变（Commitment to Change）”全球行动行列，持续投资和构建多元共融的人才培养体系，践行推动STEM以及职业教育领域平等的精神。

木兰成长计划-奥的斯奖学金项目启动 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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