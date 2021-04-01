传携程获港交所批准赴港二次上市 携程：不予置评_手机网易网

传携程获港交所批准赴港二次上市 携程：不予置评 2021-04-01 23:21:18 手机中国 【CNMO新闻】4月1日，路透旗下IFR报道称，携程获港交所批准赴港二次上市，预计下周公开发售股票，募资金额为10亿元-20亿元，承销商为中金、高盛、摩根大通。对此，携程相关负责人回复AI财经社称，不予置评。 携程集团此前发布截至12月31日的2020财年第四季度及全年财报。财报显示，携程第四季度净营收为50亿元，相比上年同期下降40%；归属于公司股东的净利润为10亿元，相比上年同期下降50%；毛利率达82%，创造11个季度以来的新高。 携程 在具体业务方面，携程2020年第四季度的住宿预订营业收入为22亿元，全年住宿预订营收达到71亿元；旅游度假业务在第四季度和全年的收入分别为2.62亿元和12亿元；第四季度国内机票收入保持同比正增长；第四季度国内酒店GMV保持同比正增长。 需要注意的是，在全球旅游业饱受疫情冲击的背景下，携程2020年全年业绩表现“跑赢大盘”。2020年，携程集团的GMV达到3950亿元，连续3年稳居全球在线旅游行业第一。至于营收表现，携程2020全年净营业收入为183…