怪兽充电正式登陆纳斯达克上市，开盘暴涨近18％_腾讯新闻

腾讯证券4月1日讯，怪兽充电今日正式在纳斯达克挂牌上市，股票代码为“EM”。在本次IPO中，怪兽充电共发行1,765万股ADS，发行价定为8.5美元/ADS，总发行规模为1.5亿美元。怪兽充电开盘价报10美元，较发行价8.5美元涨17.6%。 公司和技术 怪兽充电总部位于上海，成立于2017年5月。该公司为中国大陆的用户提供移动充电服务，并建立了一个线上和线下的移动充电站网络。 蔡光渊是怪兽充电的联合创始人、董事长兼CEO，此前曾在优步上海总经理兼中国市场总监。 怪兽充电的移动充电站主要位于娱乐中心、餐馆、购物中心、旅馆、交通枢纽和公共空间。 怪兽充电从投资人手中融资了至少7.87亿美元，包括淘宝、高瓴资本、顺为资本、小米科技、软银亚洲。 用户获取 怪兽充电通过内部业务开发团队在大城市运营一个自营网络，在小城市也通过网络合作伙伴开展工作。 iResearch的一份报告显示，就2020年的营收而言，怪兽充电是中国最大的移动充电设备服务提供商。 怪兽充电的销售和营销效率为0.4。销售和营销效率是指一家公司每一美元的销售和营销支出能够产生多少额外的新营收。 市场和竞争 根据iResearch…