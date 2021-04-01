3宝“屋顶快掀掉” 隋棠不敢“一打三”旅游 隋棠于2021年4月1日在台北出席医疗快闪店开幕记者会。（黄宗茂／大纪元） 【大纪元2021年04月01日讯】（大纪元记者郑宜芬台湾台北报导）女星 隋棠 １日出席医疗品牌防疫产品记者会，适逢“台帛 旅游 泡泡首发团”，她笑说婚前曾去过帛琉，但现在不敢“一打三”带出门旅游，因为 小孩 很调皮“屋顶都快被他们掀掉”。 隋棠 分享说，结婚前曾去过帛琉 旅游 ，对当地漂亮的风景印象深刻，但她偏好个人深度旅游行程，暂时不会考虑跟团出国。随着疫情逐渐解封，她也希望疫情赶快结束，就可以带孩子出去看看更多不一样的地方、探索世界。 隋棠4月1日在台北出席记者会。（黄宗茂／大纪元） 隋棠现在对防疫还不敢松懈，带 小孩 出门一定会准备消毒液、备用口罩。她苦笑说，不敢“一打三”带出门旅游，一定要有“队友”丈夫一起帮忙，3个都很调皮，只要凑在一起屋顶都要掀了。 她说，有时候邀请其他家长、小朋友到家里一起玩，家长们都会被吓到，“通常都是我们家的小孩不受控，我都要向其他家长说不好意思，要他们不要吓到，如果看他们玩太野，都是我小孩玩太疯让其他小孩也失控。” 隋棠与丈夫Ton…