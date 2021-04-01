IPO首日盘中一度破发！怪兽充电收涨0.5%，市值超21亿美元_腾讯新闻

“共享充电宝第一股”怪兽充电周四正式登陆纳斯达克挂牌上市，代码为“EM”。在本次IPO中，怪兽充电将发售1765万股ADS（美国存托股），发行价为8.5美元，低于10.5美元到12.5美元的定价区间，筹资金额1.5亿美元。 怪兽充电开盘价报10美元，较发行价8.5美元涨17.6%，市值达27亿美元，随后股价转跌，跌破发行价，收盘上涨0.47%，市值达21.29亿美元。 怪兽充电每ADS代表2股A类普通股。在本次IPO中，基石投资者高瓴、Aspex Management (HK) Ltd.和小米科技共认购1.1亿美元。高盛、花旗、华兴、中银国际共同担任承销商。 怪兽充电是一家为中国用户提供移动充电服务的公司。该公司取得了令人瞩目的营收增长、利润和营运现金流，且行业中处于领先地位，IPO估值合理，值得考虑。 公司和技术 怪兽充电总部位于上海，成立于2017年5月。该公司为中国大陆的用户提供移动充电服务，并建立了一个线上和线下的移动充电站网络。 蔡光渊是怪兽充电的联合创始人、董事长兼CEO，此前曾在 优步 上海总经理兼中国市场总监。 怪兽充电的移动充电站主要位于娱乐中心、餐馆、购物中心、旅…