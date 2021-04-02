切入“千亿”旅游营销市场，携程能再造“携程”吗？-新闻频道-和讯网

文 | 曾响铃 来源 | 科技向令说（xiangling0815） 管理大师彼得·德鲁克曾说过，在动荡的时代，动荡本身并不可怕，可怕的是延续过去的逻辑。 2020年的新冠疫情，让 旅游 业史上最糟糕的年份。在这种极端的环境下，旅游业求变是必然的——行业急需打破过去逻辑，用新武器让整个产业链走出复式危机。如果能在危机中找到新的机遇，就此加速迭代，那就更好了。 携程作为在线旅游行业老大，它的举动无疑是这个行业具代表的一个缩影。 从去年启动“旅游复兴V计划”、推出BOOS直播、打造内容生态，让携程成为全球三大在线旅游预定平台业务恢复率最好的一家，并且成为最接近booking的一年，携程似乎正在慢慢“弯道超车”。 今年尝到甜头的携程，不仅推出升级版的“旅游复兴2.0”计划，更是全面升级内容生态。并发布了可能让携程“蜕变”的“旅游营销枢纽”战略，剑指“营销力”赋能泛旅游业。那么这一次，携程会跑得更快吗？或者就此变危为机，实现蜕变？ 1 营销“迭代”时代， 旅游业值得“内容营销”重塑一遍 过去几年，我们发现内容营销出现了一些天翻地覆的变化。 第一，内容形式由图文向 视频 化迭代，创作成本更低，可覆…