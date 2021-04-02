怪兽充电赴美上市：阿里、小米加持，“共享充电宝第一股”故事如何讲_TechWeb

怪兽充电赴美上市：阿里、小米加持，“共享充电宝第一股”故事如何讲 2021.04.02 14:36:05 来源: 蓝鲸TMT 作者:于小京 4月1日晚间，怪兽充电正式在纳斯达克挂牌上市，股票代码为“EM”。此次怪兽充电共发行1765万股ADS，发行价定为8.5美元/ADS，总发行规模为1.5亿美元。 交易信息显示，怪兽充电（EM.O）开盘价报10美元，较发行价上涨17.64%，公司市值达27亿美元。截至收盘，怪兽充电（EM.O）报8.54美元。 至此，怪兽充电成为“共享充电宝第一股”，据其招股书显示，虽然怪兽充电是“三电一兽”中最年轻的公司，但自其成立以来，多次受到资本青睐，阿里、高瓴、小米争相加入投资行列。 业内人士表示，目前来看，怪兽充电上市后会较其他同行优先拿到资金来拓展市场，共享充电行业目前渗透率还不是很高，且市场规模在未来几年内会保持高增长态势，怪兽充电未来发展可期。 市占率近35%，阿里、小米加持，怪兽充电成“共享充电宝第一股” 据了解，怪兽充电创始人蔡光渊曾任优步上海的总经理兼全国市场总监，该公司创始团队多来自于科技大厂，如美团、优步、阿里巴巴、百度等公司。 虽然创立于2…