“列车＋杂技魔术＋旅游”会擦出怎样的火花？濮阳“牵手”铁路即将开启魔幻旅程 2021年04月02日13:49 大河网讯（记者 祝传鹏）4月1日，濮阳市政府与中国铁路郑州局集团有限公司签署战略合作框架协议，共同打造杂技魔幻主题列车和旅游线路。 铁路通四海，文化润八方。为进一步弘扬中国优秀传统文化，濮阳市与中国铁路郑州局集团有限公司积极打造新型铁路经济，将铁路交通资源优势和濮阳杂技之乡文化资源优势有机结合，打造以杂技为主题的旅游固定线路、定制线路、杂技旅游特色列车等，为濮阳杂技走向全国、游客入濮杂技主题旅游等提供优质服务，全面构建深度融合、优势互补、合作共赢的新发展格局。 据了解，杂技文化魔幻专列将依托“列车＋杂技魔术＋旅游”创新模式，充分激活资源优势，通过杂技魔幻主题旅游列车、杂技魔幻主题普通列车、引客入濮杂技旅游专列、巡回演出列车等多种模式，让铁路交通成为中国优秀文化传播的纽带与窗口，拓宽优秀文化“走出去、引进来”渠道。 杂技魔幻专列将有多种文化形式，通过魔幻茶座、魔幻餐厅、魔幻服务、魔幻视频、魔幻衍生品以及“教你一招”等多种内容和形式，体现主体性、休闲性、辐射性，让传统杂技文化在全国…