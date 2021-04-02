嫣柔的桃花 只为这无憾的春天

曾有人说，错过了三月的林芝，相当于错过了整个春天。其实，西藏的春天可不止在林芝，四月的拉萨也可以是粉红色的，乍暖还寒沐浴了春雪，温柔地抚过桃树粗粝的枝桠，山花烂漫的季节，幼嫩的粉色和满枝的香气席卷了拉萨的春天。 想看桃花又不想去林芝，那就来这里，拉萨城北帕崩岗，这里私藏了拉萨最美好的春天，漫长的冬天过后，桃色如云，仿佛才是拉萨春季的开始。三月底四月初这里迎来一年一度的桃花盛宴，呈现出一幅“人间四月芳菲尽，山寺桃花始盛开”的景象。 属于帕崩岗的桃花，不像林芝桃花满山遍野开，却一如芬芳醉人的花草世界。粉色的桃花、蓝色的天空、绚丽的藏装、美丽的姑娘，在红、黄庙墙的映衬下，在山坡上静静地开放，端然贞静。 这里虽然没有漫山遍野桃花次第盛开，但有花团锦簇、桃红柳绿，几棵桃树，一阵春风吹过，花瓣如雨。身着藏装的姑娘，与桃花合影，共赴春天的约会，看上去颇有些妖娆的味道。 帕崩岗静谧悠闲，只有狗吠声和花瓣飘落声，如此仙境，似乎比世外桃源更加能诱人深入。粉色的花瓣，使得原本沧桑俊朗的后山也无限温柔起来，就连远处的雪山，也似乎在颔首微笑。 很多人说，赏花踏青、拍照留念是春天里一定要做的事，那么去帕崩岗拍一…