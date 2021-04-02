西藏林芝桃花节人气“爆棚”

“我对林芝的桃花早就心驰神往，今年终于有机会，就和几个好朋友相约来到林芝。”来自四川的游客舒琳说，“这里简直是人间仙境，雪山、蓝天、桃花相映，色彩很丰富。” 今年的林芝桃花节于3月27日在林芝市巴宜区嘎拉村拉开帷幕。林芝市旅游发展局4月1日发布的数据显示，开幕式当天全市共接待游客9.7万人次，实现旅游收入1926.4万元，与疫情前的2019年开幕式当天相比分别增长35.75%和32.6%。 林芝意为“太阳的宝座”，平均海拔3100米。每逢初春，漫山遍野桃花盛开，与蓝天白云、雪山冰川交相辉映，成为独特景观。 本届桃花节前3天，林芝市共接待游客25.6万人次，实现旅游收入9534.4万元，与2019年同期相比分别增长32.59%和96.83%。 林芝市旅游发展局党组副书记张润东告诉记者，从3月下旬开始，林芝的旅游接待人次就出现明显增长，特别是桃花节期间，市区及周边宾馆酒店、家庭旅馆均出现“一房难求”的现象。 他表示，游客激增在很大程度上得益于国内疫情已得到总体控制。去年以来，西藏一直是低风险地区，国内游客对西藏旅游的偏好进一步加强。 受疫情影响，2020年上半年林芝市累计接待国内外游客人数…