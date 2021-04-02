海德思哲晋升合伙人和高级顾问
此次晋升覆盖10个国家的18个城市，在不断变化的市场背景下，公司继续推进对专业发展的承诺
芝加哥2021年4月2日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 海德思哲（Heidrick & Struggles）（纳斯达克股票代码：HSII）今天宣布，作为其年度晋升活动的一部分，该公司在全球搜索和咨询业务中晋升12位合伙人和17位高级顾问。这些晋升自2021年1月1日起生效。
海德思哲总裁兼首席执行官Krishnan Rajagopalan表示：“Heidrick & Struggles长期致力于在我们公司内培养和晋升顶尖人才。这组新晋升的顾问表现出了出色的领导能力和锲而不舍的精神。我们继续作为值得信赖的领导顾问为客户提供服务。这些顾问将为此发挥关键作用，帮助客户建立和发展表现优秀、机智敏捷的领导团队，从而能够在不断变化和高度分散的工作环境中开展工作。”
所晋升顾问的工作地点分布在10个国家的18个城市。
2021年晋升为合伙人的个人：
- Charles Anderson，金融服务业务合伙人（纽约市）
- Jeffrey Boyd，医疗保健与生命科学业务合伙人（纽约市）
- Alexis Hennessy，全球技术和服务业务合伙人（洛杉矶）
- Martin Holm，医疗保健与生命科学业务合伙人（哥本哈根）
- Stephanie Mansfield，全球技术和服务业务合伙人（纽约市）
- Max Randria，全球技术和服务业务合伙人（墨尔本）
- Scott Robbin，信息和技术官员业务合伙人（纽约市）
- Ina Sood，医疗保健与生命科学业务合伙人（华盛顿特区）
- Christopher Uhrinek，海德思哲咨询业务合伙人（新加坡）
- Vittorio Veltroni，全球技术和服务业务合伙人（米兰）
- Sebasiti Walter，金融服务业务合伙人（杜塞尔多夫）
- Mark Zorbas，海德思哲咨询业务合伙人（休斯顿）
2021年晋升为高级顾问的个人：
- Mariam Abbott，全球技术和服务业务高级顾问（伦敦）
- Joseph Anthamatten，海德思哲咨询业务高级顾问（科斯塔梅萨）
- Kaeley Conlon，全球技术和服务业务高级顾问（波士顿）
- Kaeley Conlon，全球技术和服务业务高级顾问（波士顿）
- Elizabeth Ganz，医疗保健与生命科学业务高级顾问（芝加哥）
- Lisa Gordon，金融官员业务高级顾问（纽约市）
- Paula Guerra，工业业务高级顾问（里约热内卢）
- Guido LaPorta，医疗保健与生命科学业务高级顾问（芝加哥）
- Sahar Malik，医疗保健与生命科学业务高级顾问（芝加哥）
- Lesel Manna，金融服务业务高级顾问（圣保罗）
- Neha Mohunta，海德思哲咨询业务高级顾问（迪拜）
- Katherine Pluck，金融服务业务高级顾问（纽约市）
- Amardeep Rana，消费者市场业务高级顾问（新德里）
- Rassus Riisgaard，金融服务业务高级顾问（哥本哈根）
- Tommy Snyder，工业业务高级顾问（芝加哥）
- Fabian Tan，工业业务高级顾问（新加坡）
- Haven Thompson，全球技术和服务业务高级顾问（纽约市）
关于Heidrick & Struggles
海德思哲（Heidrick & Struggles）（纳斯达克股票代码：HSII）是一家值得信赖的咨询顾问公司，业务涵盖高管搜索、领导力评估和培养、组织和团队效率以及文化塑造服务等领域，专门服务于世界顶级组织，满足其对高级人才和领导力的需求。海德思哲在60多年前开创了高管搜索业务。时至今日，公司可为全球客户提供一体化的领导力解决方案，通过逐个的领导力团队改革帮助客户去改变整个世界。® www.heidrick.com
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