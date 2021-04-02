重塑场景体验价值

上海2021年4月1日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2021年3月30日，上海国际酒店及商业空间博览会盛大开幕。同期还隆重举办由上海博华展览与千家智客主办的“2021智能建筑与智慧酒店应用高峰论坛 — 重塑场景体验价值”。



2021智能建筑与智慧酒店应用高峰论坛活动现场

传承德国匠心与专业，聚焦并深耕中国市场，作为酒店整体解决方案专家 — 海格电气受邀出席了本次活动，海格电气酒店大客户经理陈艳女士，就以“德国匠心，专注为你”品牌主张为核心，向在场嘉宾分享了海格电气在针对酒店行业发展趋势的整体解决方案，并重点介绍了全新的酒店客房解决方案。

“设计之美提升客户体验；智能互联让客房无所不能；匠心定制实现您的畅想；点亮辉煌为幸福指引方向；安全典范用电安心无忧”，海格电气始终坚持以客户为中心，深挖酒店客户真正的需求与体验，并将来自德国的电气及智能化产品融入酒店应用场景中，持续不断创新发展酒店行业解决方案，为酒店品牌打造差异化。

陈艳女士表示，“客房作为酒店宾客停留最长的区域，宾客的入住体验决定了酒店品牌的核心价值。海格电气全新酒店客房解决方案RCU系统可量身定制，稳定易用，开放兼容的操作平台，让智能更全能，实时获取客房信息并及时相应客房服务，让数字赋能无所不能。”

面对酒店行业的激烈竞争与住客需求的不断升级，海格电气希望全新的酒店客房解决方案能够在万物互联的时代为酒店行业客户实现智能互联，无所不能的竞争优势，让酒店不再是留宿之地，而是跟着“你”走的家。

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海格电气出席2021智能建筑与智慧酒店应用高峰论坛 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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