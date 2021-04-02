北京2021年4月2日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 橙色守蔚，环保加倍。小米与 PADI 联合发起#海底之光，生生不息#公益活动，即每售出一部小米11Pro&Ultra环保版，小米将代表用户捐赠公益基金用于珊瑚保育。PADI 携手小米，完成珊瑚保育公益活动。



PADI & 小米 图标



PADI & 小米合作海报

珊瑚礁，海底生生不息之生命源泉，虽仅占海洋面积不到千分之一，却孕育着近四分之一的海洋生物，抵御着百分之七十到九十的海浪冲击。据《自然》期刊发表文章表示，如果气候变暖以现有速度持续发展，不到50年，全世界的珊瑚礁将全部消失。这些千百年来存活于海洋的守护神，现在正迫切需要人类的守护，让它绽放生生不息的力量。



种植珊瑚

作为全球最具规模和最受认可的潜水员培训机构之一，一直以来，PADI不仅坚守着对海洋和潜水事业的热爱，还始终守护着海洋的清澈与潮起潮落。PADI中国总裁楼彦女士表示：“我们呼吁大家共同参与为海洋环保活动，从自己做起，细心呵护我们地球的心脏。善待蔚蓝的海洋环境，就是善待人类自己。”在此次小米与 PADI 联合发起#海底之光，生生不息#公益活动中，PADI 潜水员们也纷纷分享了自己曾经参与的海洋环保行动，比如在考取 PADI 潜水证书时，就已经学习了打击海洋垃圾或珊瑚保育等相关守护海洋课程，更是在自己潜水中都会自动随手捡起海底的垃圾；其中不少粉丝也分享自己平日工作生活中所采取的力所能及的环保行动；更有不少粉丝表示作为潜水爱好者，非常欢迎和支持跨界公益合作，支持 PADI，支持小米，支持环保，从点滴做起，共同守护蔚蓝。期待未来与大家一起，不忘初衷，为海洋文明建设和绿色发展做出更多努力和贡献。



PADI图标

PADI: Professional Association of Diving Instructors的简称，即专业潜水教练协会。PADI 是世界上最具规模和最受认可的潜水员培训机构，1966年成立于美国，有着54年的教学经验。在全球拥有超过128,000个 PADI 专业潜水教练和6,600个潜水中心和度假村，全球超过2,800万PADI 潜水员证书。

PADI 让你无论在哪里都能体验到潜水的乐趣，潜水可以让你摆脱人群，看到完整的地球；从南极到北极，从海洋到淡水，几千个潜点，每时每刻都不会一样，这是大自然真正的杰作；成为PADI潜水员，你会接受这世界最好的潜水训练，并致力于成为海洋保护联盟成员。

海底之光，生生不息 — PADI 携手小米，共同守护蔚蓝 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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