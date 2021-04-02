TUV莱茵汽车电子EMC实验室喜获长城-宝马合资光束汽车项目认可

广州2021年4月2日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 近日，德国莱茵TUV大中华区（以下简称“TUV莱茵”）位于上海及广州的汽车电子电磁兼容（EMC）实验室获得中国长城汽车股份有限公司（以下简称“长城汽车”）光束汽车项目在EMC和电气负荷检测方面的授权认可。其中，TUV莱茵广州EMC实验室是华南地区唯一一家授权实验室。此次获长城汽车光束汽车项目的认可，证明了TUV莱茵在专业人员配备、实验室资质和技术能力、增值服务等方面再次得到国内主流车企的肯定。



TUV莱茵汽车电子EMC实验室



TUV莱茵汽车电子EMC实验室喜获长城汽车认可

2019年11月29日，长城汽车与宝马集团合资的光束汽车项目正式启动，双方将整合优势资源携手进行纯电动汽车的联合研发和生产，包括未来的MINI纯电动汽车以及长城汽车旗下新产品。这不仅是宝马首个纯电动车合资项目，也是国内首个民营企业合资整车项目。作为新能源汽车领域的重要组成部分，EMC技术决定了电动汽车零部件的质量和安全性，进而影响整车的品质和用户使用体验。

TUV莱茵大中华区交通服务副总裁黄余欣表示：“长城汽车是TUV莱茵重要的合作伙伴，双方在整车出口认证、体系认证、功能安全、全球法规调研以及零部件测试等领域建立了长期合作。感谢长城汽车再次对TUV莱茵专业服务和检测能力的认可，期望我们双方今后在更多新的汽车技术领域开展更深入的合作。”

EMC检测作为产品安全测试的重要指标之一，是中国、欧盟、美国、日本、澳大利亚等众多国家的强制性要求，同时对汽车安全及产品品质至关重要。TUV莱茵在汽车检验认证领域拥有超过百年的经验，凭借其专业团队和技术优势，得到了国内外主流汽车企业的充分肯定。至今，电磁兼容（EMC）测试实验室已获得德国大众、美国通用、法国标致、东风日产、马自达汽车、现代汽车、沃尔沃汽车、吉利汽车，福田汽车、广汽集团、长安汽车，长城汽车、威马汽车、东南汽车等知名车企的认可；环境可靠性实验室也先后获得从老牌车企德国大众，北京奔驰、长城汽车、上汽大通到智能新能源汽车品牌爱驰汽车、威马汽车、小鹏汽车等整车企业的认可。

TUV莱茵将通过完善的设备、优质的服务及专业的技术开发团队，持续深化在该领域的技术能力，为广大车企及汽车零配件供应商提供方便快捷的一站式检测方案，保证整车和汽车零部件的质量，推动整个汽车行业实现健康、稳定、可持续发展。

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