上海2021年4月2日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2021年4月2日，上海邦耀生物科技有限公司（BIORAY LABORATORIES Inc.）宣布，任命高杨博士为高级副总裁（Sr.VP）&首席战略官（CSO），全面负责公司战略层面的构建工作，协助CEO高效执行公司战略，同时分管法规事务（Regulatory Affairs）、项目资产战略和管理（Portfolio Strategy & Management）和药物开发和商业化（Drug Development & Commercialization），将前沿技术迅速转化为药品，向公司CEO席在喜先生汇报。



高杨博士

高杨博士是中国药科大学药剂学硕士、药代动力学博士，在药物开发及商业化、监管战略和质量体系方面有着丰富、全面的经验。曾在中国国家药品监督管理局药品审评中心（CDE）负责8年的技术审评工作，之后4年担任礼来公司的法规CMC和医疗器械负责人，同期兼职RDPAC的CMC委员会轮值主席，曾担任苏州亚盛制药的法规事务总监，制定并执行中美研发和注册策略。在加入邦耀生物前，作为PAREXEL的首席药物研发和法规顾问，为国内外生物制药公司提供监管和研发的咨询服务，并积极探索、投资和实践人工智能和数字技术赋能药物研发；高杨博士在中国新药杂志、生物有机与药物化学等权威杂志上发表多篇专业文章。

邦耀生物CEO席在喜先生表示：“邦耀生物致力于成为新商业文明时代全球领先的细胞与基因药企，在公司加快推进全球化、专业化的战略定位下，公司启动了‘全球合伙人招募计划’，陆续引进一批具有创业精神与全球化视野的高级合伙人！热烈欢迎高杨博士作为‘全球合伙人招募计划’启动后加入邦耀的第一位高级合伙人。高杨博士的加盟，为企业发展战略的制定和实施、核心产品的全球开发，提供了持续、迅速发展的强大动力和方向。期待未来一起推动公司快速成长，为患者提供更多更有效的治疗选择。”

高杨博士表示：“今天正式入职邦耀，很高兴成为大家的新同事。邦耀生物拥有全球领先的技术平台和创新的产品管线，同时快速强劲的发展势头、患者为先的价值理念、优秀高效的运营团队都让我印象深刻。我非常荣幸能以高级副总裁&首席战略官的身份加入邦耀生物，全面负责公司战略层面的构建工作。我希望能够通过自己在生物医药领域的多年经验和专业背景将邦耀领先的科研技术尽快地转化为产品，造福全球患者。未来的日子里，我会与邦耀一起成长、一起壮大，为成为世界领先的先进治疗技术公司努力。”

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邦耀生物任命高杨博士为高级副总裁&首席战略官 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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