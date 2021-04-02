广西柳州2021年4月2日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 国潮国风已经成为当下的文化浪潮，借势腾飞的中国品牌，除了要有过硬的品质保障和丰富的文化内涵，更重要的是紧跟时代潮流，创新突破发展。为国人所熟知的民族品牌两面针，正在由内向外发生积极的变化，一个更懂消费者需求，更主动求变的两面针重回公众视线。

自2019年以来，在成功剥离纸业、房地产板块业务后，两面针推动日化与药业融合发展，集中资源和力量发展中药日化产业，夯实主业根基，在一系列行之有效的改革措施下，通过加快产品升级换代，创新营销模式，强化内部管理，突出市场化运作，逐步恢复了自身造血机能，以亮眼的年度业绩表现回击了各种质疑的声音。

品牌价值持续提升

新国货时代来临，价格适中、品质优良、服务好等因素让国货品牌越来越受到消费者的欢迎。

在中药日化领域专注耕耘的两面针厚积薄发，坚守“做最好中药牙膏”的初心，凭借着40多年来的品牌文化沉淀和技术不断进步，打造了好产地、好中药、好产品的“三好”优势特色，成就“一口好牙两面针”的品牌价值，以强大的自信和底气参与到激烈的市场竞争当中。两面针的产地优势不仅源于其生长在广西特有地域，更在于其出自严格的生产质量管理体系下。根据其官方网站信息显示，继在国内牙膏行业中率先获得ISO9001质量管理体系认证之后，两面针建立起了与国际标准接轨的质量认证体系，获得了ISO22716、HALAL清真认证、欧盟和美国标准的GMPC等相关质量认证，并顺利通过严苛的美国FDA验厂。设立的两面针中药材GAP研究基地及药用植物研究基地，为中药药材原料的安全、道地和有效提供了强背书。与拥有高度技术研究水平的部门、国内著名科研院校加强合作，开展民族特色中药在日化产品中的应用研究，丰富和提升了中药日化产品的价值内涵。



两面针30万级洁净牙膏生产车间

作为中国口腔清洁护理用品工业协会副理事长单位，两面针受命牵头起草制定了《中药牙膏》团体标准。随着这一标准的发布，为中药牙膏的规范性生产、技术要求、功效评价等提供了更为明确的标尺，有利于中药牙膏市场持续、健康发展，有利于以中药牙膏为主的民族品牌在市场竞争中脱颖而出。

不断满足消费需求

2020年，中国人均GDP首次突破了1万美元大关，从中等收入国家向中高等收入国家更进一步。具备购买力的消费者需求越来越丰富，对市场也提出了更高的要求。

“中国制造要发展，就是要不断地为消费者创造价值，不断地创新开发产品。”两面针公司党委书记、董事长林钻煌表示，如何让传统的中药日化产品满足消费者个性化需求，一直是两面针努力的方向。聚焦“传承、健康、时尚”的产品理念，两面针不断推出符合市场细分需求的中药日化产品，一改人们对国货品牌保守、老旧的传统印象，取而代之的是独具两面针特色的国潮风。如与柳州博物馆联名出品的两面针紫荆花多效护龈牙膏、便于携带的两面针中药养护袋装漱口水、适应疫情市场需求的两面针青蒿、苍术等中药系列消杀产品。近期上市的两面针全新升级的中药养护系列牙膏，整体色调定位为两面针品牌的标志性“绿”。那支让消费者熟悉的绿色中药牙膏全新回归，年轻时尚的包装设计让人眼前一亮，激发了用户的强烈情感共鸣。从市场反馈来看，使用过两面针产品的消费者，大部分都会选择二次购买，良好的用户体验让两面针过硬的产品品质更具说服力。



与柳州博物馆联名出品的两面针紫荆花多效护龈牙膏



两面针全新升级中药养护系列牙膏

新媒体营销初显成效

网络时代的到来让消费者观念发生了转变，创造了一个更为公平的竞争环境，让国货品牌有了更多的竞争机会，也成为了国货品牌崛起的沃土。

疫情之下，催生了火爆的直播带货。两面针以倡导中药健康理念为切入点，开启常态化直播，打通抖音、微信、微博等线上渠道营销，主动发声，主动做营销，主动展现自己的优势，互动性交流拉近与消费者的距离，吸粉更多年轻消费群体，促进流量转化，带动线上营销取得新增长，加快新产品在电商平台上市，结合参展中国品牌日、中国–东盟博览会、上海口腔行业展等活动，提升品牌影响力和传播力，构建线上线下融合发展新格局。

据2020年年报显示，两面针一系列改革在经营上已经凸显出良好的成效，虽然受疫情影响营收同比有所下降，但却实现了2004年公司上市以来的最好业绩，销售费用实现了大幅下降，充分体现了营销模式的全方位改善。而随着公司“效益优先，兼顾规模”的战略推进，两面针已踏上加速焕新蜕变、高质量发展的轨道，民族品牌未来前景值得大家期待。

聚焦中药日化产业，“三好”两面针迎来春天 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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