法兰克福至上海每周往返货运航班

通过可持续航空燃料实现100%二氧化碳零排放

依照夏季航班时刻表执飞，可减少20,250吨温室气体排放

首批客户包括有梅赛德斯-奔驰、采埃孚和默克等

上海2021年4月2日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 如今，航空运输可实现二氧化碳零排放。德铁信可和德国汉莎货运航空共同推出史上首条定期碳中和货运航线。北京时间今天凌晨两点，随着波音777F航班成功降落上海浦东机场，两家公司所开启的德国法兰克福至上海浦东机场间的每周航班顺利完成了首段飞行。运行过程中的燃料需求完全使用可持续航空燃油（SAF），预计每周将节省约174吨的常规煤油。



图片来源：汉莎货运航空 / Oliver Roesler

德铁信可首席执行官Jochen Thewes表示：“现在，碳中和供应链亦可适用于航空运输。我们每周往返法兰克福和上海的航班开启了一个崭新的时代，这一直面未来的产品已被众多客户所接受，对此我深感自豪。下一步，政商界需携手为可再生燃料和洁净航空创造更多的产能。

德国汉莎货运航空首席执行官Dorothea von Boxberg表示：“我们和德铁信可在2020年末共同推出的全球首个可持续货运航班，证明了无化石燃料排放的飞行已经成为可能。今天，我们携手推出全球首条定期可持续货运航线，为今后发展更多此类航线铺平了道路。我们期待着航空运输业的齐心协力以及客户的倾力支持，共同开启这一征程。”

可持续航空燃料主要由生物废料，如：废弃植物油和食用油制成。因此，在发动机中燃烧时，释放的二氧化碳等值于植物最初生长时从大气中吸收的二氧化碳量。

此外，燃料加工和运输过程中产生的温室气体通过可持续的补偿项目完全抵消，这确保了航班实现100%温室气体零排放。

德铁信可和汉莎货运每周采购的SAF可持续航空燃料约为174吨，相当于法兰克福往返上海所需的燃料量。然而，由于技术和法律原因，目前不允许飞机仅使用SAF可持续航空燃料。因此，通过机场的加油系统，SAF可持续航空燃料与常规煤油混合后，注入于在此加油的所有飞机使用并消耗相应的可持续航空燃料。



图片来源：汉莎货运航空 / Oliver Roesler

依照德国汉莎货运航空的夏季航班时刻表执飞，预计共将确保20,250吨的温室气体零排放；其中，约16,200吨将避免在发动机中直接燃烧。参与支持此项目的客户，包括：梅赛德斯-奔驰、采埃孚和默克等，可以按比例记入其所减排的碳足迹。

目前，SAF可持续航空燃料的价格约为化石燃料的三倍，可用量有限。随着可持续货运航线的开启，德铁信可和汉莎货运再次呼吁物流行业的其他公司以及政界人士携手扩大可持续航空燃料的生产和基础设施的建设，共同推动物流业“脱碳”发展。



图片来源：汉莎货运航空 / Oliver Roesler

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德铁信可与汉莎货运携手推出欧洲往返中国的定期碳中和货运航线 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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