提升高科技行业员工素质，为智能化生产培养人才

2021年奥特斯员工高等学历教育项目再次启动

上海2021年4月2日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 奥特斯（中国）有限公司员工高等学历教育项目开学典礼如期举行，来自上海开放大学、闵行区教育局、莘庄工业区和奥特斯管理层的嘉宾以及媒体代表出席。2021年奥特斯开放大学专升本项目总共录取83名员工，他们将在两年半内修完机械电子工程本科专业课程，通过考试者将获得由上海开放大学颁发的本科毕业证书。

奥特斯全球移动设备及半导体封装载板事业部CEO潘正锵(PHUA Chen-Jiang)表示：“奥特斯在中国20年间，培养了一批跟随公司成长起来的基层员工，他们传承和践行工匠精神，精益求精地为客户和中国市场提供高品质的产品，让奥特斯在日益激烈的竞争环境中，始终立于不败之地。智能制造已成为全球制造业发展趋势，是新一轮工业革命的核心技术。智能制造让产业工人摆脱重复性枯燥的工作，同时，对于员工的技能和素质提出了更高的要求。奥特斯自2014年起，引领行业，大规模资助员工大专学历教育。2021年，随着奥特斯在中国不断地扩产和技术升级，管理层决定开展新一轮员工学历教育。通过新增本科项目，一方面为智能化生产培养累积人才，另一方面，也希望具备工匠精神的基层员工可以紧跟技术更新换代的步伐，不断地提升自我学识，在各自的岗位上发挥更大的价值。”

上海开放大学校长袁雯对奥特斯在员工学历提升项目中取得的成绩和运作的模式表示了充分地肯定，并强调这样的校企合作值得在全市加以推广和复制。“上海推进产业高质量发展的关键期，必须形成高校、市场和用人主体联手，鼓励企业培养重点岗位紧缺人才，深化产教融合机制，形成高等教育、职业教育与重点产业统筹融合，良性互动的发展格局。”

自2014年以来，奥特斯与上海开放大学携手，把大学教授请进生产基地，为员工授课，帮助员工在繁忙的工作之余，有机会提高自身的知识储备和技能水平，逾650名员工取得毕业证书。



2021年奥特斯员工高等学历教育项目启动仪式

高伟是85后， 2004 年加入奥特斯，成为生产部最早的一批产业工人。他聪明好学，工作认真负责，跟随着公司发展步伐，他一路得到晋升，从一线工人成为技术员、工程师，担任主管职位。2018年，通过奥特斯员工高等学历教育项目，高伟开始进修上海开放大学计算机信息管理专业，2020年顺利毕业。目前高伟是奥特斯生产部图像蚀刻制程项目经理，负责产线的技术优化和改良。

高伟对此感触良多：“我中专毕业，一度学历成为职业发展道路上的枷锁。感谢公司支持，我也积极地抓住深造的机会，系统地学习计算机信息管理的课程。我有多年的产线经验，目前正着手生产智能化项目，通过数据库设计和编程，优化产线管理，提升良率。”

奥特斯企业使命之一是：我们关怀员工。企业根据业务发展需求、行业环境和员工个人成长意愿，制定长期的人力资源管理计划，员工教育培训涵盖课堂学习、户外团建、导师辅导以及专项发展等。奥特斯提倡终身学习，并计划在中期投入数百万元作为教育经费，为员工提供充分的培训和职业发展空间，尤其是针对那些没有机会接受高等教育的员工，资助他们提升学历、提高生存技能，并在未来获得更高的工作绩效。



参与2021年奥特斯开放大学专升本项目83名员工宣誓

奥特斯 – 先进技术应用的首选

奥地利科技与系统技术股份公司（AT&S）简称奥特斯，是欧洲以及全球领先的高端印制电路板和半导体封装载板制造商。集团致力于生产具有前瞻性技术的产品，并将工业领域的核心市场定位于：移动设备、汽车、工业电子、医疗和先进封装领域。作为一家飞速发展的跨国公司，奥特斯分别在奥地利（利奥本、菲岭）、印度（南燕古德）、中国（上海、重庆）和韩国（安山，首尔附近）拥有生产基地。集团拥有超过10,000名员工。更多资讯，请浏览公司网站www.ats.net。

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