清明没地方去？荷兰人喊你去街上看苔藓！旅行西班牙葡萄牙

如果你接受他的邀请，在路上蹲下来，会发现砖缝里、铺路石中间长着一堆绿色植物。那可不是什么杂草，而是不同类型的苔藓和蕨类植物。 如果观察地足够细致认真，不到一平米的面积够你“逛”上一小时。要是天气暖和招来蜜蜂和蝴蝶，那你的“旅行”时间还可以更长。 ▲ 正在探索的Merijn Loeve丨图片来源：https://www.ad.nl/ 在Merijn Loeve看来，这种“旅行”很划算。 一来它是免费的，门票钱省了； 三来用不着人挤人。很多荷兰人害怕被感染，扎堆去森林里旅行，导致森林人满为患。而去大街上看苔藓，拍照C位都没人抢。 四来不用费太多脑力。逛艺术展要琢磨画作背后的含义，听音乐会要细品其中的韵味。 而砖缝里的植物，看就行了。遇到不认识的，掏出手机打开识图类软件，直接拍照搜索，不仅会知道植物的名称和作用，还能为荷兰的动植物数据库做出贡献。 ▲ Merijn Loeve拍摄的砖缝植物丨图片来源：https://www.ad.nl/ 一举多得的好事，奶粉们想不想体验下？不过奶叔得提醒一句，这种“旅行”有个缺点：有点费腿。你得时不时站起来休息下，不然会腿麻走不动道。 事实上，Merijn…