假日经济来临，旅游、影视需求释放，资金提前预热-财经

春节过后，今年清明假期交通出行火爆，各地旅游市场也迎来一大批出游旅客。 清明假期交通出行火爆 数据显示，由于春节时多地号召“就地过年”，清明节假期作为春节之后第一个小长假，居民出行意愿非常强烈。 高速公路方面，全国收费公路将继续免收7座及以下小型客车通行费。交通运输部预计，全国公路出行群体以返乡流与旅游流为主。4月3日路网交通量达到假期最高值，约5300万辆。 整个清明假期，全国高速公路网总流量达1.51亿辆。 铁路方面，从中国国家铁路集团有限公司获悉，4月2日，全国铁路发送旅客1179.2万人次，创今年单日旅客发送量新高，加开旅客列车1040列，运输安全平稳有序。 4月3日是清明小长假第一天，铁路客流迎来最高峰，全国铁路预计发送旅客1435万人次，计划加开旅客列车944列。 4月2日至5日，全国铁路预计发送旅客4970万人次。清明假日期间，全国铁路每日计划开行旅客列车10046列，同比2019年清明假日增长10.6%，创今年运力投放新高。 旅游市场加速回暖 从 在线旅游 平台各项数据看，中国旅游业市场加速回暖已“箭在弦上”。 据携程此前预测，从目前旅游产品预订情况看，清明节出游人次…