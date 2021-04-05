旅行 篇二百零一：全国赏樱地图出炉！三月花海惹人醉，正是樱花烂漫时_国内自由行_什么值得买

旅行 篇二百零一：全国赏樱地图出炉！三月花海惹人醉，正是樱花烂漫时 2021-04-05 18:58:16 0点赞 0收藏 0评论 春日的人间芳菲，是造物者给予世间的馈赠，在万物复苏伊始，涂抹了一幅幅万紫千红的百花图。争奇斗艳的花儿们仿佛下凡的仙子，在风和日丽下找寻属于它们的独家绝色。而三月，是樱花的主场，粉黛白皙的樱花雨伴着春风落下，便有了“颜色不辞污脂粉，风神偏带绮罗香”的如痴如醉。 全国各地的樱花开始盛开，in姐专门搜罗了几个热门的赏樱胜地，去奔赴一场樱花盛宴，大概是春天最美好的事情。 武汉∣九十春光留不住，故裁风雨及芳时 武汉大学 武汉的樱花一直以来是旅人们心中的朝圣地，去年的江城在春日里陷入了停摆，无数人怀念漫山粉樱的武汉，还记得当时的那句，“全中国等你痊愈，我们相约春天赏樱。”而今年，春天如期而至，武汉也恢复了昔日的光景，武汉大学重新开放，道路两旁的樱花林，粉白色的娇艳欲滴，每一幕都让人心动。 ﻿ TIPS： 地址：湖北省武汉市武昌区八一路299号 门票：樱花开放期间(3月中旬至4月初)，游客需在网上实名限量免费预约 开放时间：按官网公开的时间为准 东湖公园 除了武汉大学，…