易仔生活：没有品牌的非洲钻石，为何不值钱？_旅游

似乎现在很多人对于闪闪发光而又美丽的东西无法抵抗，不管是人还是物品，尤其是对于喜爱美好事物的女孩子来说，故而现今很多人对于美的追求也并不在局限于自己的一方小天地，尤其是在网络和经济的双步提升之下。 除了现在越来越多的追星热潮，很多人对于旅游的热爱也推到了一个全新的高度，根据统计每年都有大批的国人选择旅游来当做自己日常生活中的放松方式。不过，这的确也没有什么值得惊讶的毕竟旅游在某种方面除了能够使游客得到放松之外，还能够在适当时间提升一些人对于食物和事件的看法，对于生活也多了几分阅历。今天讲的就是非洲量产“廉价”钻石，为什么没人想买？看完你也不想要！ 在旅游过程里，很多人为了证明自己的旅程总会购买上一些适当的纪念品来纪念自己的此次旅游，不管是一些食物类的产品，还是有当地代表性的一些类似木雕之类的小产品，当然也有一些有经济头脑的商人会购买一些当地价格相对我国来说比较便宜的物品，然后带到国内进行贩卖。但是即便如此，我国对于这个商品的购买量，还是引发了很多人的好奇。 很多人拿都知道，商品的原产地一般逗比其他产地要便宜哈桑很多，这一点在一些升值产品上也是有可参考价值的。所以面对钻石的原产国非洲地…