元年云支持6种方式智能归集发票 提高发票管理效率

上海2021年4月2日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 广州深圳的财务LiLy在一家经营牙科器材的公司上班，每年公司报销需要使用的电子发票少则三四千张，多的时候近万张。LiLy认为电子发票对财务来说是一项挑战，公司在接受电子发票时，需要打印出来作为原始凭证进行报销，因此存在重复报销的风险，要一张张手动去验真查重，增加了极大的工作量。且电子发票种类又多，如住宿、餐饮、滴滴出行、京东购物、天猫购物、通讯消费等，着实让人头疼。她还表示，自从发票电子化后，大家遇到的“小苦恼”，或多或少都跟“票”有些关系。

Baron是公司的销售人员，经常到外地出差，报销对他来说，就是家常便饭。为了出差期间省事，他通常都是隔一段时间，才开启找发票、贴发票、写报销单的繁琐流程。坐在办公桌前，一张张找出酒店、餐厅给的开票二维码申请电子发票，还经常遇到发票过期，发票对不上报销事件的情况。Baron称报销是阻碍其业绩上涨的“拦路虎”。

随着科技的快速发展，“无纸化”办公成为一种趋势和潮流。然而，当“无纸化”碰上报销，相关制度和配套措施的缺陷就暴露出来了，让大家着实焦虑。回顾前面财务LiLy和销售Baron，遇到的查重和发票整理繁琐问题，都是因为信息化的不完善而导致的。

元年云支持6种方式智能归集发票（包含PDF、OFD电子发票），归集过程中系统可直接提取发票中的关键信息：对发票类型、发票代码、发票号码、开票时间、校验码等关键信息进行读取。

员工无需手写发票信息，通过手机或PC端导入发票至元年云，系统自动对发票验真，查重并实现价税分离，根据企业需求自动审核，生成一笔或多笔报销记录，告别人工贴票，提高财务效率。

1、OCR智能识票

一键拍照即可同时识别15种不同类型的发票，群拍群读群验真。员工填写报账单时，通过智能OCR自动识别不同类型、不同税率的票据。

OCR识别之后能够按照票据类型，如：餐票、火车票、汽车票、飞机行程单等进行自动分类、分组。

图片拍完后，系统支持两种报销方式：

拍完后立即报销。 拍完后，通过发票夹功能，将图片信息集中存储起来，待后续选择性地进行报销。在发票夹中，可以按拍照日期对图片进行保存，也可以自定义文件夹，如按地点、项目或客户等不同要求保存图片。

2、二维码识票

报销发票少，如何更快速，更精准生成费用报销单？在元年云APP中扫描发票二维码，即可获取真实票面信息，生成报销记录。

3、微信卡包导入

只要在已上线微信电子发票的商户店里消费，使用微信进行扫码开票后，生成的电子发票就会制成卡券，自动归集到微信卡包中，报销时一键导入自动生成费用申请单。

4、支付宝卡包导入

在已上线支付宝电子发票的商户里，扫描开票二维码即可获取电子发票，回到公司后从支付宝卡包中，导入电子发票至元年云进行报销。

5、邮箱发票同步

现在收取电子发票，大多是通过邮箱的形式，虽然不用等着打印，商家直接发到“你”的邮箱里，省事又便捷，大家也不用担心揣在哪里弄丢了。

但经常去邮箱中下载也很繁琐，忙起来还容易忘记。在元年云“个人设置”中注册或绑定个人邮箱，以手动或系统自动拉取的形式，同步发票原文件与解析后的数据，创建单据进行报销，省心省事。

6、第三方集成发票

深夜加班点外卖，打车回家、跨省出差等日常工作中开的电子发票，有时候数额太小总觉得不值得走一次流程，但是攒了几个月就更麻烦了，员工也许会忘记当天是因为什么原因加班、有几个人一起点餐是常事。

在元年云“收票配置”里进行授权，商家开具的发票将自动同步至“我的发票”中，方便查看，批量生产支出记录或快速报销。目前元年云支持从美团、饿了么、滴滴打车、发票通、全国高速通行、ETC票根等多个平台同步电子发票。

掌握以上6种电子发票智能归集方式，员工可以告别繁琐贴票，财务也会远离审票烦恼。

大众可微信搜索公众号“元年云”获取电子发票解决方案。

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