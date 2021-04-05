假期重磅：旅游、影视市场火爆，钢坯价格创新高，集运行业迎订单潮_腾讯新闻

1、A股市场： 4月2日周五A股市场继续反弹，上证、 创业板 数双双创下自3月11日触底反弹以来的新高。创业板指数涨幅突出。科技主题中的芯片半导体方向，连续两日明显暴涨，横扫数月以来的沉闷之态。 2、国家能源局： 中国下一步将大力发展非化石能源，构建以新能源为主体的新型电力系统。 3、证监会： 拟对 四环生物 、天宝食品、 吉药控股 等5起案件举报人给予奖励，最高60万。 4、基金趣闻： 长信内需成长基金年报中披露，上海证监局对长信基金公司进行检查，并对公司和相关人员出具了监管措施。 点评： 市场人士猜测，长信基金收到监管措施，或被认为涉及同业诋毁，违反了《证券投资基金销售管理办法》，即不得诋毁其他基金管理人或者其他基金管理人管理的基金的有关规定。 长信内需成长基金的基金经理，是长信基金副总经理安昀，安昀去年在基金季报中，言辞激烈的点评其他基金公司的基金经理，引发市场争议。 5、基金牛散： 截至2020年底，公募基金的个人投资者持有基金份额比例，较2019年底上升3.59个百分点至53.4%，创近五年新高。其中，基金牛散丁碧霞总计现身20只基金，合计持有基金资产规模约2亿元。 6、假…