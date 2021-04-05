致敬蒙代尔！一群老饕、酒鬼发起的革命

编者按：2021年4月4日复活节当天，诺贝尔经济学奖获得者罗伯特·蒙代尔在意大利家中去世，享年88岁。蒙代尔是一位学术成就高、对政策影响大的经济学家。他开创的最优货币区理论，推动了欧元的诞生，被誉为欧元之父。他开创的开放经济条件下的财政与货币政策理论，成为国际宏观经济学的核心，为开放经济体的政策提供指导。鲜为人知的是，蒙代尔年轻时还是一位个性十足的经济学家，他与拉弗、斯托克曼，以及一群“不入流”的学者，创建了供给学派。他们在华尔街一家餐厅播撒种子、运筹帷幄，借势里根总统成功入主白宫，发起了震惊世人的里根革命。谨以此文致敬罗伯特·蒙代尔！ 1981年8月4日，参众两院通过了里根总统的《经济复苏和税收法案》，万尼斯基马不停蹄地赶往白宫，手里拿着一份五页纸的文件，文件上订了一张便条：“谨祝取得税法方面的光辉成就。” 万尼斯基将文件交给里根团队核心成员安德森时说：“我知道，总统先生忙于减税和预算削减，但现在的问题不是这个。” 安德森接过话说：“没错，接下来我们将集中火力在监管上。” “不不不。”万尼斯基打断了安德森的话，严肃地说：“现在的问题是货币”。 此时，美国经济正在经历大萧条以来最糟糕…