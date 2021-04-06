携程：清明节总预订量同比增300% 多项业务超越2019年同期-太平洋电脑网

[PConline资讯]4月5日消息 清明假期最后一天，携程发布《2021携程春季旅行大数据报告》并通过多个数据维度展示当前国内旅游市场的强势复苏趋势。 受国内旅游市场强势复苏影响，携程清明节总预订量同比增长300%，多项业务首达今年顶峰甚至超越基础稳固的2019年同期。 来自携程方面数据显示，今年清明节国内机票订单对比2019年已实现双位数增长。其中，上海-北京、北京-成都、北京-上海、广州-上海、上海-广州、深圳-上海、成都-北京、上海-深圳、上海-成都、广州-北京入围清明节热门航线TOP10。 酒店方面，清明节“酒店度假”热度不减。订单量相较于2019年增幅过两成，环比3月同期亦有近4倍增长。高星酒店优势则更为显著，对比2019年增幅约为35%。 周边游酒店订单相较于2019年也有40%以上增长。热门酒店城市TOP10分别为：上海、北京、广州、杭州、成都、南京、重庆、深圳、西安、苏州。 获悉，携程数据显示，清明小长假期间，国内各大景区门票预订量对比2019年 增长232% 。上海迪士尼度假区、河南博物院、上海海昌海洋公园、故宫、洛阳龙门石窟、西安钟楼、北京野生动物园、黄鹤楼、八达…