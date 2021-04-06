昆明三宗涉宅地揽金9.66亿 大悦城控股落子经开清水片区-房产频道-和讯网

观点地产网讯： 4月6日，云南昆明三宗涉宅地入市出让，即KCJ2019-6号、KCJ2020-15号和KCXS2020-9号。最终，三宗地成交金额共计9.66亿元。 其中，云南保晟 房地产 开发有限公司以1.47亿元竞得KCJ2019-6号宅地，即昆明经济技术开发区黄土坡片区JK-HTP-A2-04-02地块，出让土地面积1.29万平方米，容积率1-2.5，出让起始价1.09亿元。 公开资料显示，云南保晟成立于2017年7月，注册地址位于中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办事处黄土坡村西亚山庄小区284-2号，由保利、 阳光城 ( 000671 , 股吧 )、云南地矿总公司分别持股50%、40%、10%。 大悦城控股集团（成都）有限公司以6.01亿元竞得KCJ2020-15号宅地，即昆明经济技术开发区清水片区JK-QS-D4-04-01地块，出让土地面积5.14万平方米，容积率1-2.5，出让起始价4.61亿元。 昆明雅欣房地产开发有限公司以底价2.18亿元竞得双塔片区KCXS2020-9号地块，该地块位于昆明市西山区前卫街道办事处南坝社区居民委员会，用途为零售商业、批发…