从旧楼、甲写、酒店、商场到书店，共享办公为何越做越小了？_湃客_澎湃新闻-The Paper

本文来自微信公众号“空间秘探”（ID:MESPACE007），作者：雷布同。 3月27日，西安迈科中心茑屋书店正式开业，这是继杭州、上海之后开出的中国第三店。不同于杭州与上海的书店，西安迈科中心茑屋书店新增了场景式的提案，将繁忙工作和精致生活有机融合，引入了新业态——来自日本札幌的共享办公品牌CONTACT（昕接点）。这个动作，不免让人有些疑惑：原本的共享办公大多选择旧楼、写字楼等较为宽敞的空间，增长工位和会员规模的同时，也能提升办公空间的舒适度。但是CONTACT却有点“反其道而行”，选择了空间相对较小的茑屋书店。 细数近几年共享办公从写字楼“出走”，进入酒店、商场等空间，所依存的空间越来越小似乎成了品牌之间的“默契”。那么，为什么共享办公越做越小了？ ​PART 1 国内第二家店，CONTACT “蜗居”茑屋书店 当CONTACT落地于茑屋书店时，两者是毫不违和的，毕竟，茑屋书店主打的一直是“书+x”的模式，包含了咖啡馆、餐厅、精品店以及公园等设施，其并非卖场，而是一个休闲场以及体验各种生活方式的空间。 正是因为这样的初衷，茑屋书店每一个门店的定位、设计和功能都不尽相同，即便是在日…