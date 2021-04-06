同程旅行发布清明出行报告：酒店、机票、汽车票均反超2019年-科技-金融界

DoNews 4月6日 消息（程梦玲）4月6日，同程旅行发布《2021清明小长假出行报告》。报告显示：2021年清明假期，同程旅行国内住宿、国内机票、国内门票等多项业务数据，均反超疫情前。与2019年清明假期相比，同程旅行平台国内酒店间夜量增长90%；国内机票预订量增长近37%；汽车票票量增长210%。 同程旅行推出的“机票目的地盲盒”营销活动，更是在清明期间受到旅行者热捧，引爆社群传播。仅清明小长假第一天，活动就吸引超过1000万用户参与抢购，抖音、小红书话题量当日突破1亿。 在酒店方面，2021年，国内酒店消费热度远超疫情前。同程旅行大数据显示，清明小长假期间，同程旅行平台酒店间夜量同比2019年清明假期增长90%。酒店消费热门城市主要集中在：深圳、成都、广州、重庆、上海、北京、西安、东莞、杭州、长沙等。 二线及以下城市的酒店间夜量比2019年同期增长108%――增速高于一线城市。非一线城市的酒店消费热门城市主要集中在昆明、贵阳、南宁、南昌、济南、惠州、宁波、厦门、兰州、福州等。 住宿需求上，距离景区较近以及近郊度假型为主的休闲类酒店预订成为新的增长点，较2019年清明增长九成；亲…