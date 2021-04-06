同程(00780)旅行发布清明出行报告：酒店、景区、机票均反超2019年 机票盲盒引爆社群传播-港股-金融界

“补偿式返乡出游”需求的爆发，让刚刚过去的清明小长假成为2021年首个出游高峰。4月6日，同程(00780)旅行发布《2021清明小长假出行报告》。报告显示：2021年清明假期，同程旅行国内住宿、国内机票、国内门票等多项业务数据，均反超疫情前。与2019年清明假期相比，同程旅行平台国内酒店间夜量增长90%;国内机票预订量增长近37%;景区预订量增长近200%;本地用车整体单量增长253%。 同程旅行推出的“机票目的地盲盒”营销活动，更是在清明期间受到旅行者热捧，引爆社群传播。仅清明小长假第一天，活动就吸引超过1000万用户参与抢购，抖音、小红书话题量当日突破1亿。 出游热情强劲复苏 酒店间夜量反超疫情前近一倍 人们积压已久的出游热情，在2021年清明假期首次释放，推动了国内酒店、机票、景区消费热度的快速增长。 在酒店方面，2021年，国内酒店消费热度远超疫情前。同程旅行大数据显示，清明小长假期间，同程旅行平台酒店间夜量同比2019年清明假期增长90%。酒店消费热门城市主要集中在：深圳、成都、广州、重庆、上海、北京、西安、东莞、杭州、长沙等。 相比疫情前，非一线城市的酒店需求的增长最为迅…