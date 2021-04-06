清明假期消费活跃 旅游、餐饮、出行等消费明显回暖_财经_中国网

在清明假期三天时间里，各地的人们纷纷走出家门，旅游、餐饮、出行等消费明显回暖。 清明假期，黑龙江省今年首趟省内旅游专列，载着500多名旅客从哈尔滨出发，开启了踏青之旅。 回乡祭扫以及踏青出游直接带动了民航、铁路等客流的增加。据交通运输部统计，4月3日至5日，全国预计发送旅客1亿4452万人次，比去年清明假期增长142%。其中民航预计运输旅客432.8万人次，比去年清明假期大幅增长256.4%。铁路方面，清明假期日均发送旅客超千万。 在清明假期，周边游、跨省游等的火爆，也带动了餐饮、住宿等消费明显回升。 清明假期前两日，网联清算平台共处理网络支付交易金额1.72万亿元，较去年同期增长48.9%。部分品牌餐饮商家交易金额同比增长超过1倍。全国影视娱乐相关网络支付交易金额同比增长超2倍。银联网络两天的交易金额为5858亿元，较去年同期增长3.9%。其中清明小长假首日的交易金额较去年同期增长了12.7%。 (责任编辑：张倩蓉) 免责声明： 中国网财经转载此文目的在于传递更多信息，不代表本网的观点和立场。文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。