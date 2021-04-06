上海2021年4月6日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 虽然当前的形势充满了不确定性，但 Blum 百隆依然不会错过 2021 年度德国科隆国际家具生产、木工及室内装饰展（interzum 2021）。作为五金件行业的专家，Blum 百隆将在此次展会上展示自己创新的家具五金件新产品和巧妙的解决方案。只不过，Blum 百隆将以数字方式闪亮登场今年的展会。通过线上线下结合的方式，以Blum CONNECTS为主题，Blum 百隆将展开一系列的市场活动，营造一个互动的体验。虽足不出户，但放眼全球，与来自世界各地的客户和合作伙伴展开直接交流。



Blum CONNECTS 不一样的 interzum 互动体验

interzum 是世界领先的为家具行业供应商打造的展会，一直以来都是 Blum 百隆向公众展示其新产品的舞台。时值 2021 年度展会开展在即，Blum 百隆决定不前往德国科隆现场布展，而是以数字方式展示自己的创新成果。“鉴于目前的局势，我们做出了这项决定。很高兴主办方可以提供线上参展的途经。这样既能保护我们客户和员工的健康，又能响应限制出行的号召。”Blum 百隆德国公司总经理 André Dorner 解释说。Blum 百隆将采用多种互动形式展示五金件创新成果。



全新的抽屉产品 MERIVOBOX

通过Blum CONNECTS, Blum 百隆希望在今年也能够与国际市场上的客户和合作伙伴进交流。Blum 百隆集团总经理 Philipp Blum 解释说：“直接对话对我们来说非常重要。因此，虽然是数字平台，我们也依然会有专人进行在线对话，为客户创造一种身临其境的感觉，来体验我们的创新成果。”他补充道：“我们希望，即使是在这个不寻常的时期，通过我们的展示，也能够激发客户的灵感。”而谈到未来，Philipp Blum 先生充满期待：“我们期待在 2023 年能够前往科隆亲历 interzum 展会，因为对我们来说，展台上的直接沟通是无可替代的。”



创新的隐藏门产品 REVEGO

Blum CONNECTS网站（www.blum.com/connects）现已开放注册，自5月4日开始，注册用户将可以浏览网页体验不一样的interzum！

Julius Blum GmbH 优利思百隆有限公司是一家专注于家具五金配件生产的国际企业，1952年在奥地利福拉尔贝格赫西斯特成立，主要产品为铰链、抽屉/导轨和上翻门系列。Blum 百隆在奥地利福拉尔贝格拥有8家工厂，在波兰、巴西和美国也设有生产基地。世界范围内共有32个子公司和代表处，产品销往全球逾120个市场。2019/2020财年集团销售额达19.07亿欧元。

Blum 百隆于2002年进入中国，总部位于上海，并且在北京、广州、南京、成都、青岛、宁波和香港设有7个分公司。Blum 百隆以极高的质量标准来规范产品本身，并在研发、生产、员工培训等方面持续投入，致力于为客户提供创新的五金解决方案。

Blum 百隆线上参展 interzum 2021，带来不一样的互动体验 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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