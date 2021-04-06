安博“新工科系列课程”获专业教育“学习强国”APP重点推荐

北京2021年4月6日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 安博教育集团（纽约证券交易所上市：AMBO，以下简称安博），是一家致力于提供高品质K-12教育与职业赋能学习服务的专业化教育机构。近期安博宣布其全力打造的“新工科相关系列课程”之“Java高性能开发专题-Dubbo分布式”、“微信小程序开发入门”再获“学习强国”APP重点推荐，登陆“学习强国”精华课程。

“学习强国”是在中国具有广泛影响力的专业教育类APP，面向全社会提供“全年龄段、全科目、全覆盖”的海量优质课程。在IOS教育类APP中排第四，安卓应用中安装次数为13亿次，是学而思网校的13倍，具有非常高的覆盖率和使用率。安博教育开发的精华课程“Java高性能开发专题-Dubbo分布式”，从就业应用角度出发，致力于新工科人才培训，帮助缺乏系统性思维的开发人员培养技术认知、运用能力并建构整体性思维。安博新工科系列课程由安博大学顶级讲师团队，围绕大数据、人工智能、工业互联网、物联网、机器人、集成电路等特色课程和岗位需求建设，阐述“新工科”专业硬核技能，帮助广大在校生和职场人士寻求未来职业发展新路径。自2020年以来，安博教育重磅推出精品系列课程多次获得“学习强国”、环球网、新浪教育等诸多优质平台强势推荐。

安博教育CEO黄劲博士表示：“安博作为教育领航者，一直以来秉承‘升学、就业、好生活’的目标，利用‘互联网+教育’和智能化教育的创新模式，联手各平台打造优质在线学习资源，输出个性化教学内容，为时代人才培养持续赋能。新时代建设新工科，需要站在国际前沿思考未来发展方向和目标，需要从培育大国工匠的角度创新产业人才培养模式。”

关于安博教育集团

安博教育集团是一家国内领先的提供高品质、个性化教育服务与职业学习服务的专业化教育机构，致力于为学生和企业的未来发展赋能。安博着眼于国家经济转型升级对于人才战略升级的需求，以及个人学业职业发展对于高品质学习服务的需求，通过标准化、信息化、国际化的服务平台，以及线上线下结合的混合式服务手段，帮助用户突破有形和无形边界，让每一位学生达成“升好学、就好业”的目标，让每个机构用户提升竞争力与影响力。目前，安博业务涉及基础教育、高等教育、国际教育、智慧教育和企业培训等领域，旗下机构遍及全国十五个省（市、自治区）。

安全港声明

本公告包含前瞻性陈述。该等陈述的“前瞻性”在 1995 年美国私人证券诉讼改革法案 (U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995)中定义。该等前瞻性陈述可通过“将要”、“预计”、“预期”、“未来”、“拟”、“计划”、“相信”、“估计”及其他类似陈述等用语识别。除此之外，本公告中的概述和管理层的引述以及安博的战略和运营计划，都包含了前瞻性陈述。安博还可在其提交给美国证券交易委员会的报告、提交给股东的年度报告、新闻稿和其他书面材料以及其高管、董事或员工向第三方作出的口头陈述中作出书面或口头的前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及风险、不确定性及其他因素，多项因素可导致实际结果与任何前瞻性陈述中所载结果有重大差异。潜在风险和不确定性，包含但不限于以下各项：公司的目标和战略，扩张计划，内容和所服务市场的预期增长，公司对维护和增强客户关系的预期以及公司业务地区的经济和商业发展条件。有关以上及其他风险，不确定性或影响因素的更多信息均包含在本公司向美国证券交易委员会提交的文件中。本公告中提供的所有信息均截至到公告发布日，除非有适用性法律要求，否则公司不承担任何因新信息，未来事件或其他原因而更新任何前瞻性陈述的义务。

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