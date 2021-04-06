北京2021年4月6日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2021年4月6日，思享无限控股有限公司（NASDAQ: SJ）宣布与Snipp Interactive Inc. (“ Snipp”；TSX-V: SPN；OTC: SNIPF）达成战略合作。Snipp是一家于加拿大/美国双重上市的，为全球客户提供数字营销推广以及用户忠诚度解决方案的企业。此次合作，双方计划探索多形式的将Snipp客户获取、参与和留存方案整合到思享无限旗下直播平台内。具体在以下两个领域：

首先，思享无限会将直播平台内货币解决方案与Snipp的忠诚度和奖励平台结合起来，开发一个新的奖励系统。这将增强思享无限的用户体验、增加额外收入，并探索在其平台上使用区块链技术。作为该系统的一部分，思享无限将利用Snipp的解决方案，为思享无限的主播和用户提供更多通过参与新的奖励系统、获得积分的机会。主播和用户可以用这些积分兑换各种数字奖励，包括思享无限直播平台内的虚拟礼物、零售商礼品卡等。除了增强思享无限的用户获取、留存和参与能力外，这个新的奖励系统还将成为公司额外的盈利渠道，对思享无限庞大用户基础感兴趣的第三方品牌将能够通过该系统赞助活动、主播和直播活动。

其次，双方将共同合作，主播与用户可以通过新的奖励系统获取积分，从他们最喜欢的主播手中竞价购买“数字纪念品”。除了加强主播和粉丝之间的亲密度外，这一举措还将为主播提供更多流量变现的机会，提高主播忠诚度，并吸引更多才艺型主播加入思享无限直播平台。

思享无限CEO何晓武表示：“我们的直播生态中有大约2.5亿用户和30万名主播，可以帮助我们的合作伙伴提高推广效果。Snipp的前沿技术与忠诚度解决方案将进一步满足用户和主播需求。我们决定通过这个战略合作来探索将区块链技术运用于直播平台内，这一举措在行业内具有创新性，并与我们的业务目标一致，将推动我们业务的长期增长。”

Snipp集团CEO Atul Sabharwal先生表示：“很高兴能与思享无限合作，我们会借助其成熟的互联网基础结构，首次进军中国市场。凭借思享无限庞大的用户群和有影响力的主播群，我们将在中国地区为已合作的全球品牌和财富500强客户提供具有高度针对性的营销方案。此外，我们不断收到来自北美以外市场的关注，未来，我们期待在这些地区拓展业务。”

关于思享无限：

美国纳斯达克上市公司–思享无限控股有限公司成立于2011年，中国移动视频直播领导者，为用户打造以快乐体验为核心的直播服务矩阵，旗下平台包括秀色直播、乐嗨直播、嗨秀直播、蜜疯直播（BeeLive中文）以及面向海外市场的直播平台BeeLive，已拥有约2.5亿注册用户。思享无限采用多平台运营战略，坚持以创新思维为用户提供卓越价值服务。基于对直播行业与用户行为的深入理解与研判，思享无限致力于在直播情境内构建虚拟与现实相融合的“第二人生世界”，通过多元化直播场景，深度整合产业，并为产业赋能，构建建立内容丰富且充满活力的移动直播全生态。

关于Snipp：

Snipp是一家全球数字营销推广、折扣和忠诚度解决方案提供商，专注于开发颠覆性的互动平台，以洞察问题、推动销售。Snipp的营销解决方案包括用户营销推广、用户忠诚度、奖励、折扣和数据分析，此解决方案由一站式营销技术平台无缝集成；此外，还能从专业角度为用户提供设计、执行和用户推广计划等服务。Snipp拥有市场领先的数据处理引擎SnippCheck，而SnippLoyalty则是CPG品牌在市场上唯一且统一的用户忠诚度解决方案。目前，Snipp已为世界1000强品牌和众多世界一流机构等合作伙伴提供了上百个解决方案。

Snipp总部位于加拿大温哥华，业务遍及美国、加拿大、爱尔兰、欧洲和印度。该公司在加拿大多伦多证券交易所（TSX-V）公开上市，也在OTC Pink证券交易市场上市，股票代码为SNIPF。

思享无限与Snipp达成战略合作 利用区块链技术探索娱乐直播新机遇 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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