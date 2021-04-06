Selling Simplified任命Daniel Juanillo为首席财务官

Selling Simplified在公司前所未有的发展时期任命Daniel Juanillo为首席财务官

Juanillo是一位经验丰富的高管，希望能精简公司运营、实现自动化职能并提高效率

丹佛2021年4月6日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — Selling Simplified Group, Inc.（SSG），一家数据驱动型B2B需求挖掘领域的全球领先公司，今天宣布任命Daniel Juanillo为首席财务官。



领先型B2B需求挖掘公司Selling Simplified宣布Dan Juanillo任首席财务官。

Juanillo拥有30多年的从业经验，多数时间任职高级财务管理职务，其中包括任Marconi Communications的区域会计总监、Horizon Banks的副总裁兼主计长以及Navajo Incorporated的首席财务官。 Juanillo还担任财务管理顾问，获得国际注册风险管理师（CRMA）和注册金融服务审计师（CFSA）等多个金融认证。

最近，Juanillo曾担任一家CPG制造商的首席财务官，在该公司实施了一系列金融自动化措施，包括实施新的报告系统为每个报告周期节省两周时间，为公司实现35%的收入增长方面发挥了重要作用。

首席执行官兼总裁Michael Whife表示：“Dan的技术经验和业务能力使他能完美胜任公司目前发展中的这一角色。我们很高兴行政团队中有这样的精英，他具有出色的领导技能和具有感染力的乐观态度。”

在其丰富的职业生涯中，Juanillo曾在银行、电信、政府和金融服务等多个行业任职。 在Selling Simplified，他专注于三个长期目标：精简运营、尽可能实现自动化功能和提高效率。

“这是SSG历史上的一个很好的时期，不仅我们自身发展迅速，而且市场也令人兴奋，”Juanillo表示。他被SSG的文化所吸引，认为该公司的全球业务范围有助于加强对人们的深入了解和分享他们的知识。他说：“SSG重点关注对于人们来说什么是最好的。”

Juanillo最期待的是提高与2021年年底审计有关的效率，并实施更具活力的财务系统。“Selling Simplified的团队让人感觉耳目一新，这里鼓励和欢迎各种创意想法。”Juanillo表示。在这里的每一天，我都在开心地微笑。”

Juanillo拥有佩珀代茵大学商学院的企业财务战略专业工商管理硕士学位。他加入Selling Simplified时，正值该公司连续第五年入选5000家美国增长最快的私营公司。

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