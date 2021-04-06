北京2021年4月6日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ –耀世星辉新文娱集团控股有限公司（纳斯达克: GSMG）（以下简称为“耀世星辉”或“公司”），一家中国领先的移动互联网新文娱创新公司，今日宣布已将区块链技术在悦享视频和悦享商城投入商业应用。

随着互联网经济的兴起，知识产权保护成为重中之重，而区块链技术的集成应用在新的技术革新和产业变革中起着重要作用。

针对区块链的技术特性，耀世星辉研发完成的区块链版权保护平台，可以在版权的注册、登记、确权、验证等全流程中实现穿透性的版权保护作用。目前，该技术已在版权系统、SaaS系统和积分商城上线投入运行，这将进一步提升效率，并相应降低中间成本。

接下来，耀世星辉将整合自身在区块链技术开发的优势以及悦享视频的平台属性，充分利用区块链技术为中小企业在移动互联网和5G领域的市场竞争力提升进行赋能，进一步推动和完善区块链技术在数字经济相关领域的创新应用与发展。

关于耀世星辉

耀世星辉专注于优质生活领域，持续将内容、科技、时尚、社交、娱乐、线上新零售等融于移动互联网新文娱产业中，已成长为以聚合优质生活内容赋能新消费的中国新文娱创新企业，是美国纳斯达克（NASDAQ:GSMG）上市公司。

耀世星辉以“内容+平台+电商+应用+技术+产业”为一体，拥有悦享视频APP、悦享商城、微信小程序、悦系列节目集群、网络综艺、网络电视剧、短视频IP矩阵、互动直播、在线游戏、社交电商、悦享会员付费体系、创新平台技术产品及数字经济新文娱产业园等在内的业务生态体系。

耀世星辉将以“悦享+”为核心产业生态布局，在完成自身业务、品牌、战略全面升级的同时，正在实现向全球范围的产业化拓展。

文章翻译免责声明

本公告之原文版本为官方授权且唯一具有法律效力之版本。若中文翻译版与原文版本之间有任何不一致之处，或含义有任何不同，应以原文版本为准。耀世星辉及相关机构和个人不对翻译版本作出任何保证，也不为由翻译不准确所导致的直接或间接损失承担责任。

投资者问询，请联系：

Glory Star New Media Group Holdings Limited

Yida Ye

Email: [email protected]

ICR LLC.

Sharon Zhou

Tel: +1 (646) 308-0546

Email: [email protected]

耀世星辉（GSMG.US）宣布已将区块链技术投入商业应用 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com