成都2021年4月6日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 4月1日，由中国调味品协会经销商分会主办的“味动中国”成都站、新经销主办的2021年（第六届）中国快消品渠道创新大会在成都共同盛大开幕。此品牌活动旨在发挥双方优势、强强联合，整合聚拢行业资源、搭建快捷高效的合作平台，从而促进产业的整体繁荣与发展。3000多位来自快消品行业的专业人士齐聚一堂，共同交流探讨行业现状与未来发展新契机。作为中国调味品协会副会长单位，百年品牌李锦记受邀参与了此次行业盛会。



2021年中国快消品渠道创新大会开幕式现场

2021年中国快消品渠道创新大会以“契机”为主题，以“新渠道，新渗透；老渠道，新升级”为理念，在4月1日上午正式开幕，主论坛的分享嘉宾分别来自雪花啤酒、亿滋中国、江小白等品牌企业，百度AI、外勤365等核心技术企业，以及京东到家等互联网平台，正所谓“与领导者同行、与思想者同频”。而在由新经销CEO陈思廷主持的圆桌论坛环节，更邀请到李锦记酱料集团中国区总裁张福钧、统一中国电子商务流通群兼电商事业群总经理朱芳亚、江小白助理总裁颜红坚，围绕“剧变时代品牌商如何应对渠道变化”这一主题进行了一场思维碰撞的巅峰对话。

李锦记创立于1888年，距今已经有133年的历史，经过四代人跨越三个世纪的努力，从一个只生产蚝油和虾酱的小作坊发展成为拥有逾200款产品、行销全球100多个国家和地区的跨国酱料集团。张福钧指出，随着时代的发展，渠道一直在改变，李锦记也始终紧跟时代步伐、顺应市场趋势、调整应对的方向；渠道为消费者服务，消费者在哪里、渠道就需要跟着消费者做出相应的改变，而近几年渠道变化加剧的挑战主要来自渠道碎片化、市场下沉化、流量渠道化，品牌商应该敏锐地意识到这三方面的变化，并予以足够重视。

对于品牌方如何应对渠道变化，张福钧表示，品牌方对渠道做出筛选和取舍是非常必要的，须将目光聚焦到目标消费者所在的渠道，以消费者为中心，满足日益升级的消费需求。对于有巨大潜力的新渠道，应当大胆尝试、积极合作；而价值不大的渠道，则应果断舍弃。比如，李锦记的经典产品旧庄蚝油，在较高端的020商超里很受欢迎；近年来，为满足年轻一代消费者对健康饮食的追求，李锦记相继推出多款减盐健康酱油类产品，也深受市场好评。张福均还强调，李锦记的核心价值观是“思利及人”，在寻求社区团购这类新兴渠道的发展同时，也要做好渠道管控以及市场价格的稳定，以此兼顾传统经销商的利益，从而达到多方共赢。



李锦记多款热销产品亮相调味品行业精品展示活动

此次同期举办的调味品行业精品展示活动上，李锦记带来了多款热销产品，包括经典的旧庄蚝油和XO酱、主打健康的薄盐酱油系列产品、以及在四川地区尤其受欢迎的五虎酱系列酱料产品等。作为百年民族企业，李锦记始终坚守“100-1=0”的品质管理理念，把食品品质和产品安全放在首位，真正实现了“从农田到餐桌”的全过程安全控制，并相继成为2008年北京奥运会、2010年上海世博会、2016年杭州G20峰会、2017年厦门金砖会晤等国际盛事的指定调味品，近年来更是三度亮相上海进博会。同时，李锦记凭借在环保领域的成就，分别荣获国家工业和信息化部颁发“国家绿色工厂”称号、以及国际级别“能源与环境设计先锋(LEED)”铂金认证。

当晚举办的社区电商及新经销VIP对接晚宴同样精彩纷呈，李锦记酱料集团中国区总裁张福钧在晚宴致辞中说道：“很开心能够参加2021中国快消品渠道创新大会，与在场各位业内同仁交流探讨、共同进步，并分享李锦记这一百年企业的时代触觉。秉承‘永远创业精神’，李锦记将继续跟随剧变的时代不断前行，乘风破浪、推陈出新，带给大家更多美味的产品，为调味品行业的发展贡献力量。祝愿大家2021年事事顺利，每一餐都有李锦记陪伴你！”

共话未来发展新契机 李锦记亮相中国快消品渠道创新大会 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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