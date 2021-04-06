绍兴市上虞区 — 建设世界级绿色智造先进区

绍兴2021年4月6日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 近年来，绍兴市上虞区深入实施数字经济“一号工程”，系统性推进平台、产业、主体转型升级，着力建设世界级绿色智造先进区。

建设智慧园区，升级“管理大脑”。上虞区坚持将“一脑统揽”作为制造业数字化转型的核心战略，通过逐步打造集成化、一体化的大数据应用分析系统，不断加强现代化产业平台的引领力、承载力。

升级智慧招商。加快推进产业链智慧管理平台建设，以建链、补链、强链为目标，以产业链全景图为依托，强化产业链缺失环节、高附加值环节快速锁定功能，通过全国企业库、入园企业库自动比对，智能推荐优质企业，大幅提升招商的精准性。2020年园区成功引进主导产业关联类项目22个，其中总投资208亿元的圆金新材料项目打破绍兴市单体工业项目投资额纪录。

升级智慧服务。加快推进一站式线上服务平台建设，完善企业投资项目“1+9+X”一体化联动审批机制，实现企业投资项目审批最快30天。不断完善专员代办、“一点双设”等机制，实现园区内企业项目有人帮办、异地可办、限时快办。

升级智慧监管。加快推进“4+2”综合监管服务平台迭代升级，推进高空、企业、道路、水域感知点全覆盖，升级安全环保监管、危化品运输跟踪、异味评价等功能模块，实现安全、环保、能耗全域实时“云监管”。

2020年，杭州湾经开区成功获评中国智慧化工园区试点示范单位，在国家级开发区考核中从92位跃升至60位。

打造智慧产业，增强核心引擎。上虞区坚持将梯次推进作为制造业数字化转型的重要手段，通过优势产业示范引领、数字产业合理布局、传统产业改造提升，加速产业整体数字化水平螺旋式上升。

加速优势产业转型。深入实施数字经济“一号工程”，纵深推进制造业高质量发展“188”行动，推进“登高计划”、企业上云、工业互联网建设、5G智能改造等重点项目，加快新材料、现代医药、高端装备制造等优势产业数字化转型。目前，全省首个机电制造业5G智能改造试点落户上虞，全区累计完成企业上云近5000家，先进高分子材料产业平台入选省“万亩千亿”培育名单。

加速数字产业培育。全面推进e游小镇2.0版建设，深入开展产业链精准招商，强化华通等本地娱乐类上市企业、宇石网络等总部企业带动，建立e游学院、美术中心，加速高端产业人才集聚，加快打造以网络游戏、影视动漫为特色的国内一流数字产业链。目前，小镇已集聚数字经济企业超700家，获评浙江省数字化示范园区。

加速传统产业提升。以“绿色安全、循环高效”为目标，深入实施化工产业改造提升2.0版，制定国内首个精细化工改造提升57条标准，建立全国首家自控系统运维5S店，全面开展“一企一策”智能化现场诊断。

2020年，上虞区实现工业总产值604.5亿元，逆势增长16.7%，数字经济核心产业增加值增速等指标居全省前列。

培育智慧企业，创新实践案例。上虞区坚持将主体发力作为制造业数字化转型的基础支撑，通过鼓励企业多途径的实践探索，形成更多可推广、可复制的经验范式，不断提升智造共同体的集合效应。

鼓励自主创新。制定出台《关于全面加快科技创新推动高质量发展的若干意见》，推动规模以上工业企业研发机构全覆盖，鼓励企业开展数字化、智能化等重大项目研发。如龙盛集团充分发挥龙盛研究院的科研力量，通过高效连续化重氮偶合等技术集成及自动化控制系统升级，建立国内行业首个资源循环利用智慧化系统，实现企业现场用工减少60%，三废减排量达到95%以上。

助推企业并购。深入实施“走出去”战略，完善融资、财税、保险、外汇等政策支持体系，重点针对管理先进、工艺现代、技术领先的企业开展并购，充分吸收运用智能制造的先进经验。如卧龙集团收购意大利工业机器人SIR公司，建立机电行业领先的智慧管理系统，实现企业生产效率提高81.9%，运营成本降低65.6%，能源利用效率提高83.6%。

深化联合攻关。充分发挥“四园两中心”科创平台资源优势，完善“揭榜挂帅”等机制，鼓励企业与高校建立技术创新联合体、企业与企业建立创新联盟，集中力量攻克企业数字化转型难题。如晶盛机电与浙江大学联合攻关，在完成全自动单晶硅生长炉国产化生产的基础上，深耕智能化全自动单晶硅生长技术领域，实现超导磁场匹配技术、CCD视频技术等多项技术世界领先，产品高端市场占有率全国第一。

2020年，上虞区累计建成省级智能工厂/数字车间6家，重点工业企业装备数控化率达76%，两化融合指数居全省前列。

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