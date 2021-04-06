亚湾特贸三招商 陈其迈：高雄转型之钥

【大纪元2021年04月06日讯】（大纪元记者方金媛台湾高雄报导）​高雄亚洲新湾区钻石级地段“特贸三”是高市府与台电公司首宗大型公办都更 招商 案，历经2次流标，高市府6日在市府四维行政中心举办招商说明会，市长陈其迈在会中强调，特贸三和 亚湾 区开发是高雄转型之钥，只准成功不许失败。 陈其迈说，中央将投入110亿元在 亚湾 建构5G AIoT试验场域，提供观念、服务模式及商业模式验证，目前已有多家大型电信平台商，包括中华电信、远传、台哥大等，及微软、亚马逊、Cisco等全球云端平台业者，表达有意进驻5G AIoT创新园区，2年内至少需15,000坪办公室面积。市府除加速创新园区开发，也会投入公共建设及服务，提供更优质的办公及生活环境。 特贸三案3月30日公告 招商 ，日前在台北召开首场招商说明会，预计7月27日截止收件。特贸三南北基地，南基地更分割为北侧及南侧二处，合计约1.6万坪，采都更权利变换方式，分三案同时公告招商；此外，原有住宅使用上限由20%提高至50%，适用于零售、餐饮、办公、旅馆、会展或住宅，整体开发规模预估超过350亿元，约创造4,000个就业机会。 都发局表示，特贸三…