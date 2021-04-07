第8届环巴松措国际山地自行车越野竞速赛将于5月鸣枪

第8届环巴松措国际山地自行车越野竞速赛（以下简称巴松措环湖赛）将于2021年5月1日在巴松措国家森林公园内鸣枪。 这是此次赛事的海报 巴松措环湖赛赛程2天，赛道全长99公里，平均海拔超3600米，设男子组与女子组两个组别。选手4月30日报到，首日比赛从巴松措景区大门出发沿传统环湖赛道，终点为传统工布藏族村庄——结巴村，赛程30公里。次日从结巴村向新措沟方向，至桑通草场签到后原路折返骑向景区门口，赛程69公里。两天分别计时，最后以总时间相加进行排名。 第七届环巴松措山地自行车越野竞速赛中，女子组选手在比赛中出发（2019年5月1日摄）。新华社记者 李鑫 摄 巴松措环湖赛诞生于2013年，除2020年因疫情原因停办外，每年举办一次，今年是第8届。此次比赛由西藏自治区体育局、林芝市人民政府主办，西藏自治区体育产业和设施开发管理中心、林芝市教育体育局、工布江达县人民政府、西藏旅游股份有限公司承办。 选手李俊杰在第七届环巴松措山地自行车越野竞速赛中骑行（2019年5月1日摄）。新华社记者 李鑫 摄 巴松措国家森林公园位于西藏林芝市工布江达县境内，2017年被评为国家5A级风景区、2020年被评为…