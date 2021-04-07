狂欢夜！雅鲁藏布大峡谷开启春日激情

中国西藏网讯 4月5日晚，雅鲁藏布大峡谷狂欢夜拉开帷幕，电音、民谣、美食、篝火，来到雅鲁藏布大峡谷的游客除了赏桃花，体验生态林芝，还感受到了这里多元的人文风情，领略了大峡谷夜晚的另一面。 图为雅鲁藏布大峡谷狂欢夜现场 “我们今晚住在这里，前些天就看到宣传说今天晚上有这个狂欢夜活动，感觉好刺激，南迦巴峰下蹦的，感觉可以回味一生了，而且还有夜市、有烧烤、有篝火、有乐队，有酒，全了。”自驾游旅客小五说。 “大峡谷狂欢夜”以音乐节、篝火节、美食节和灯光节为核心，推出了系列演艺活动，将民谣、流行、电音等形式与传统藏族歌舞、篝火晚会相互交融，呈现一场以大峡谷春日桃花为主题的盛大狂欢夜。 图为雅鲁藏布大峡谷狂欢夜现场 踏春景，赏桃花，西藏的美好与雅鲁藏布大峡谷一览无遗。雅鲁藏布大峡谷以其四时不同的风光闻名于世，而大峡谷狂欢夜的灯光秀更是让这里美出新高度。北极光、月亮秋千、炫酷彩色跑、地板钢琴、沉浸式投影……走进大桑树爱情广场，一大波灯光刹那亮起，让人仿佛置身萤火灯海。桃花灯点缀的长廊，分发礼品的小丑，浪漫的月亮秋千，怎能错过！ 图为大峡谷狂欢夜的灯光秀 图为狂欢夜的篝火 这个春天来雅鲁藏布大峡谷你可…