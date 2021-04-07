旅行 篇二百零四：好物分享丨我最喜欢的几件旅行必备品推荐_护肤套装_什么值得买

旅行 篇二百零四：好物分享丨我最喜欢的几件旅行必备品推荐 2021-04-07 10:49:58 0点赞 1收藏 0评论 对于每一次旅行，我都对不期而遇的风景，悠闲的度假节奏，以及即将遇到的人和事充满期待。转眼已经到了最美的人间四月天，即将迎来传说中每个月都有假期的日子。in姐经常在后台收到粉丝们留言问in姐可不可以推荐一点旅游中觉得好用的物品，因为经常出差旅行，所以in姐也发现了很多旅途神器，这里就把我必备的出游单品分享给大家。 美妆类 这些物品都是我出差旅行包包里不可少的，能让我一天的工作都保持光彩照人的状态。 01 LAMER 海蓝之谜 ﻿ 大名鼎鼎的LAMER已经不用in姐多介绍了。in姐已经用LAMER近十年，基本上它家每个系列都用过。作为一个护肤控，in姐30+的年龄，肌肤状态测出来只有20出头，我想LAMER的功劳以及自己勤勤恳恳的涂涂抹抹分不开。 ﻿ 换季时候皮肤特别干燥，LAMER的精粹水维护维稳效果一直特别出众，能使皮肤短时间之内回到相对健康的状态。很多朋友觉得LAMER精粹水贵，但实际上用量省，性价比还是高的。它的质地有点浓稠，延展性好，每次只需要一两滴就够了。如…