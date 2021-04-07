上海2021年4月7日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 穿越时间之轴，站在2030年回望，2020年必将是一道时代的分水岭，它打开了新世界秩序之门。面对充满复杂性和不确定性的世界大环境，中国上演了“风景这边独好”的剧情：中国抗疫的成功和产能的迅速恢复提升，进一步强化了中国在全球产业链中的优势地位；中国资本市场历经深化改革，已然越发稳健；历时7年，《中欧投资协定》正式达成；2020年中国GDP突破100万亿，成为唯一实现经济正增长的主要经济体，凭借更好的安全性和确定性，“中国机遇”吸引全球资本加速布局中国，资本于流动中构筑新的投资版图。硅谷教父彼得·蒂尔把2021年成为“21世纪真正的开端”。那么面向这个极具里程碑意义的2021年，中国的私募股权投资市场将开启怎样的篇章呢？由投中信息和投中网主办，于5月12-14日在上海隆重召开，以“新世界秩序”为主题的第15届中国投资年会·年度峰会将带来答案。



第15届中国投资年会年度峰会

大咖齐聚，共探疫后新风向

本届“中国投资年会·年度峰会”除了汇聚入榜“投中榜2020年度榜单”的国内顶级机构投资人，分享疫后资本市场新趋势以及投资新风向和新策略，还将邀请多位跨界流量嘉宾参与演讲，以不同的视角透析产业变革的智识与洞见。此外，主办方将与上海市相关政府部门合作，共同邀请多位国际重磅嘉宾参与演讲，从国际资本的视角展望中国创新经济产业的未来发展机遇，透析新世界秩序的构建逻辑。

做强中国，焕发产业新势能

在中国经济回暖的大环境下，VC/PE市场也将迎来新的投资“秩序”。首先，作为抗击疫情的重要手段的数字经济，中国政府正大力推动其与实体经济的融合发展，加速数字化经济模式的革新，为中国产业效率的提升加注二级助推。其次，在新出台的国家“十四五”规划中，人工智能、量子信息、集成电路、生命健康、脑科学、生物育种、空天科技等战略性产业被列入其中，并陆续出台产业规划及扶持政策。这些“战略性新兴产业”的发展迎来了绝佳的机遇期。新时代的科技革命正在向人们展开新的画卷。面对中国向世界科技前沿奋力进发的时代使命，投资人应勇于担当，贡献资本力量。

本届“中国投资年会”将以专业的资本视角呼应时代，设置了“国际篇-深化开放”、“行业篇-砥砺前行”、“势能篇-顺势而为”、“科技篇-构建未来”等主题模块，“畅想未来生活”、“抢占未来科技制高点”等行业主题专场，盛邀政府部门、经济学家、投资大咖、企业家、创业者和主流财经媒体汇聚一堂，畅谈新经济模式下全球产业的未来发展。

投中十问，LP/GP高效募资局

“投中十问”是投中全力打造的LP与GP精准对接平台，链接国内外知名LP与国内头部优秀GP机构，邀请作为机构投资或募资决策者的合伙人级别嘉宾以高端闭门私享会的形式展开深度对话和交流，投中发掘双方利益关切的核心议题并犀利发问，避免泛泛而谈，聊出干货，促成高效募资局。本届年会期间，投中将分别以“疫情改变世界，我们如何应变”和“在不确定中寻找确定性”为主题组织两场“投中十问”活动，力争促成投资合作，为寒冬中的资本猎手奉上投资“弹药”。

金榜题名，“投中榜”见证新辉煌

“投中榜”与“中国投资年会”相伴而生，见证了中国股权投资行业的发展壮大，成为行业发展的权威参考指标，并广泛受到GP/LP机构及相关从业者的高度认可。依托投中信息旗下CVSources投中数据的强大研究与数据分析系统，通过问卷调研、访谈、数据排查、汇总核实等流程，投中研究院将打造出一份业内最权威、最全面、最客观的榜单，为展望2021年中国股权投资行业投资趋势与动向提供参考。

“投中榜”是历届“中国投资年会”的重磅环节，本届评选，投中研究院将以国内市场化投资机构为评选对象，选取投资机构2020年1月1日至2020年12月31日的募集基金规模、投资案例数量及规模、退出案例数量及规模、业绩表现、在管项目等五大评价标准，采取定量与定性相结合的方式进行评选，最终根据分数评选出主榜单、分榜单、服务机构榜单以及产业投资分榜单，包括“中国最佳创业投资机构TOP100”、“中国最佳私募股权投资机构TOP100”、“中国最佳有限合伙人TOP30【按音序排列】 ”等实力榜单。

这个5月，相聚上海，以新科技和资本之蓬勃力量，共同加速构建“新世界秩序”。

请移步投中网官网了解更多详情。

新世界秩序 | 第15届中国投资年会年度峰会即将开启 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com