交易平台 IC Markets 再创历史新高， 2021 年第一季度交易量达到 2.84 万亿美元。

澳大利亚悉尼2021年4月7日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 在线交易公司 IC Markets 最近公布了其 2021 年第一季度的公司财报，数据表明，该公司上一季度再创历史增幅新高。这家零售交易公司在报告中称，每个资产类别的交易量数据均出现了明显跃升。

依据 IC Markets 报告，预计该公司在 2021 年将延续 2020 年的向上走势，该公司第一季度中所有工具的交易量为 2.84 万亿美元，创下历史新高。IC Markets 在去年全球零售交易行业出现前所未有的增长之势后发布了这一数据，报告中还提到，公司去年年度交易量超过 9.32 万亿美元，远超预期水平。

相较于 2020 年同期，2021 年的第一季度同比增长了 19 个百分点，仅 3 月份的交易量就达到了 1.04 万亿美元，这是 IC Markets 有史以来交易量最高的单个月份。该季度的辉煌战绩为该公司今年再创年度新高奠定了基础。

此次业绩突出的部分原因包括客户数量激增以及产品不断多元化。针对其全面的产品种类，公司还新增了更多的加密货币和股票 CFD。

“我们最为关注的是：为我们的客户尽可能地提供最佳的交易体验。通过提供更多产品供客户选择，我们的客户可利用更多资产，多元化他们的投资组合，”IC Markets 首席执行官 Andrew Budzinski 说到。

IC Markets 自成立以来，因其能提供高效的交易体验而备受客户好评，并不断吸引在线交易者成为其忠实的拥趸。公司将增长战略立足于提供更为广泛的产品类别与市场领先的交易体验之上。

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IC Markets

IC Markets 成立于 2007 年，现已成为全球多资产在线交易平台中的领军企业。IC Markets 作为专业在线零售交易平台，提供多种交易工具，其中包括外汇、股票、大宗商品、期货、债券和数字资产。

相关链接 :

http://www.icmarkets.com

IC Markets 三月交易量超 1 万亿美元 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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