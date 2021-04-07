观山湖区：“旅游+”深度融合 点燃发展新动能

贵州省委十二届八次全会提出，贵州要瞄准高质量发展的主攻方向，大力推动新型工业化、新型城镇化、农业现代化、旅游产业化。旅游产业化如何干？2020年12月31日，省委、省政府印发《关于推动旅游业高质量发展加快旅游产业化建设多彩贵州旅游强省的意见》，为全省旅游规划了发展路径，也为观山湖区旅游发展指明了方向。 据统计，“十三五”期间，观山湖区接待旅游人次年均增长29.9%、旅游总收入年均增长35.8%，旅游产业增加值占GDP比重持续提升，5年来旅游经济活力强劲，知名度大幅提升，为“十四五”时期实施旅游产业化和文化旅游高质量发展奠定了坚实基础。 通源·观山湖汽车乐园一期全貌 文旅项目开新路 品牌效益得发挥 今年2月，通源·观山湖区汽车乐园景区经贵阳市旅游景区质量等级评定委员会组织评定，正式批准为国家3A级旅游景区并授牌“通源·观山湖区汽车乐园”，此举标志观山湖区A级景区实现零突破。 “旅游+汽车”，将会碰撞出怎样的火花？据通源集团副总裁张国华介绍，该汽车乐园以打破行业局限，将传统观光旅游业与汽车体验相融合，开启“旅游＋汽车”新型跨界合作，既能提高景区知名度，又能拓展车企的市场认知度，实现了景区、…