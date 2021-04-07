互联网如何助推旅游业高质量发展？ 全国“互联网+旅游”发展论坛在郑召开 2021年04月07日17:45 来源：大河网 大河网讯（记者 刘杨）随着互联网、大数据、云计算、人工智能等新一代信息技术发展日新月异，并加速向各领域广泛渗透，“互联网+旅游”呈现蓬勃发展势头。为探讨“互联网+旅游”发展面临的机遇和挑战，4月7日，全国“互联网+旅游”发展论坛暨2021河南智慧旅游大会在郑州举行。 本次论坛聚焦“智慧旅游 美好生活”，旨在通过搭建信息共享、合作交流的平台，加快推进旅游线上线下融合发展，推动旅游生产方式、服务方式和管理方式的创新，不断丰富旅游产品业态，努力培育适应大众旅游消费的核心竞争力，从而推动旅游业的高质量发展。 文化和旅游部党组成员、副部长杜江表示，近年来，河南省大力发展推进智慧旅游，提升文化旅游体验，提高科学管理水平，涌现出了“互联网+龙门”“智能云台山”“唐宫夜宴”等一批优秀的智慧景区和文化旅游产品，取得了较好的成绩。之所以选在河南举办此次论坛，是希望分享河南好的做法和好的经验。 “2018年河南立足实际，以游客需求为导向，坚持实用、实效，率先拟定《智慧景区建设评价规范》，出…